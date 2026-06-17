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تەندروستی

وەزارەتی تەندروستی: دوو حاڵەتی تای خوێنبەربوون لە هەرێمی کوردستان تۆمارکران

کوردستان وەزارەتی تەندروستی حکوومەتی هەرێمی کوردستان

وەزارەتی تەندروستیی حکوومەتی هەرێم رایگەیاند، دوو حاڵەتی تووشبوو بە نەخۆشی تای خوێنبەربوون لەشاری هەولێر تۆمارکران، کە باوک و کوڕێکی تەمەن 71 ساڵ و 29 ساڵن و دانیشووی گەڕەکێکی شاری هەولێرن.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 17ـی حوزەیرانی 2026، وەزارەتی تەندروستی حکوومەتی هەرێمی کوردستان رایگەیاند، دوو حاڵەتی تووشبوو بە نەخۆشی تای خوێنبەربوون لەشاری هەولێر تۆمارکران، کە باوک و کوڕێکی تەمەن 71 ساڵ و 29 ساڵن و دانیشووی گەڕەکێکی شاری هەولێرن، بەهۆی سەربڕینی ئاژەڵ لەناو ماڵ لە دوو هەفتەی رابردوو و بەرکەوتەی ئاژەڵی تووشبوو و پێکهاتە و دەرهاویشتەکانی دوای سەربڕین سەردانی نەخۆشخانە و گومانلێکردن بەنەخۆشی تای خوێنبەربوون و بوونی نیشانەکانیان، چەندین ڕێکاری دەستنیشانکردن و پشتڕاستکردنەوە و چارەسەری پزیشکی بۆیان گیراوەتەبەر.

وەزارەتی تەندروستی ئاماژەی بەوە کردووە، ئێستا لەژێر چاودێری پزیشکین لە نەخۆشخانە خەوێندراون و چارەسەر وەردەگرن، هاوکات باری تەندروستی یەکێکیان تا رادەیەک جێگیرە و ئەوەی دیکەیان ناجێگیرە.

وەزارەتی تەندروستی داوا لە هاوڵاتیان دەکات پابەندی رێنماییەکانی وەزارەتەکە بن و لەکاتی بوونی گومان و نیشانەکانی نەخۆشی لەسەر ئاژەڵ پێویستە تیمەکانی ڤێترنەری ئاگاداربکەنەوە و هاوڵاتیانی بەرکەوتووانی بەخێوکردنی ئاژەڵ یان بەرهەمەکانی ئاژەڵ لەکاتی بوونی هەر نیشانەیەکی ناتەندروست، بەخێرایی سەردانی نەخۆشخانەکان بکەن بێ دواکەوتن.

وەزارەتی تەندروستی هەروەها رایگەیاندووە، تەنیا دوو حالەت دەسنیشانکراون و پشتڕاستکراوەتەوە جگە لە دوو حالەتی دیکەی شارەکانی دەرەوەی هەرێمی کوردستان کە بۆ چارەسەری هاتوونە نەخۆشخانەکانی هەرێمی کوردستان.

 
 
 
 
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