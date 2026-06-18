نێچیرڤان بارزانی و ئەنەکەسە جەخت لەسەر یەکدەنگیی کورد لە سووریا دەکەنەوە

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نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان پێشوازی لە شاندێکی باڵای ئەنجوومەنی نیشتمانیی کوردی لە سووریا (ئەنەکەسە) کرد و دۆخی کورد و دوایین پێشهاتە سیاسییەکانی ئەو وڵاتە تاوتوێ کران. هەردوولا جەخت لەوە دەکەنەوە کە بەشداریی کورد لە دامەزراوە سیاسییەکانی سووریا، بنەمایەکی سەرەکییە بۆ مسۆگەرکردنی مافە رەواکانیان.

نیوەڕۆی ئەمڕۆ پێنجشەممە 18ی حوزەیرانی 2026، نێچیرڤان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان، پێشوازی لە دەستەی سەرۆکایەتیی ئەنجوومەنی نیشتمانیی کوردی لە سووریا (ئەنەکەسە) کرد. لە کۆبوونەوەیەکدا، دۆخی گشتیی ناوچەکە، بارودۆخی کورد و ناوچە کوردییەکان لە سووریا و ئەنجامی هەڵبژاردنەکانی ئەم دواییەی ئەنجوومەنی گەل لەو وڵاتە تاوتوێ کران.

لە کۆبوونەوەکەدا، هەردوولا هاوڕابوون لەسەر گرنگیی بەشداریی کاریگەری کورد لە پرۆسەی سیاسی و دامەزراوە تەشریعی و کارگێڕییەکانی سووریادا، وەک تەنیا رێگە بۆ بەدەستهێنانی مافە رەواکانی گەلی کورد. لەم چوارچێوەیەدا، سەرۆک نێچیرڤان بارزانی جەختی لەسەر رۆڵ و ئامادەییی کاریگەری ئەنەکەسە کردەوە و داوای کرد لایەنە کوردییەکان بۆ یەکهەڵوێستی و لێکتێگەیشتنی زیاتر بەردەوام بن لە گفتوگۆ.

لای خۆشیانەوە، شاندی میوان کورتەیەکیان لەبارەی هەوڵە سیاسییەکانیان خستە روو و سوپاسی پشتگیرییەکانی سەرۆک نێچیرڤان بارزانی و هەرێمی کوردستانیان کرد.

تەوەرێکی دیکەی کۆبوونەوەکە تایبەت بوو بە مەترسییەکانی رێکخراوی تیرۆریستیی داعش. تیشک خرایە سەر سەردانی ئەم دواییەی تۆم بەڕاک، نێردەی تایبەتی سەرۆکی ئەمریکا بۆ هەولێر و کۆبوونەوەی هاوبەشی لەگەڵ سەرۆک نێچیرڤان بارزانی و مەزڵووم عەبدی، کە تێیدا جەخت لەسەر پەرەپێدانی هاوکارییە نێودەوڵەتییەکان بۆ بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر لە ناوچەکەدا کرایەوە.