دابەشکردنی مووچەی کوردستان ناخرێتە دوای عێراق

پێش 3 کاتژمێر

بەغدا هاوشانی پارێزگاکانی دیکەی عێراق مووچەی مانگی پێنجی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان خەرج دەکات. هاوکات سبەی لە هەرێمی کوردستان دەست بە دابەشکردنی مووچەی مامۆستایانی گرێبەست و بەشێک لە فەرمانبەران دەکرێت.

بەپێی زانیارییەکانی دیلان بارزان، پەیامنێری کوردستان24 لە بەغدا، دوای رادەستکردنی لیستی مووچە و تەرازووی پێداچوونەوەی مانگی پێنج بە وەزارەتی دارایی فیدراڵ لە هەفتەی رابردوودا، هیچ گرفتێک لە لیستەکاندا نەماوە.

پەیامنێری کوردستان24 گوتی، ئێستا تەنیا بابەتی داهاتی ناوخۆ و 120 ملیارەکە ماوەتەوە، پێشبینی دەکرێت هاوشێوەی مانگی پێشوو بەبێ کێشە بنێردرێت، وەک پێشتر وەزیری دارایی عێراق بەڵێنی دابوو. بڕی دیاریکراوی داهاتی ناوخۆ بە شێوەی پاکتاوکردن لە بەشەبودجەی هەرێمی کوردستان دەبڕدرێت.

هاوکات پەیامنێری کوردستان24 ئاماژەی بەوە کرد، لەگەڵ دەستپێکردنی دابەشکردنی مووچە لە عێراق، پارەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستانیش خەرج دەکرێت و ناخرێتە دوای دابەشکردنی مووچەی ناوچەکانی دیکەی عێراق.

مانگی رابردووش دوای وەرگرتنی مووچەی چەند وەزارەتێکی عێراق، دەستبەجێ بڕیاری خەرجکردنی مووچەی هەرێمی کوردستان درا.

دوای سەردانی سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی بۆ بەغدا و رێککەوتنەکانی هەولێر و بەغدا لە ماوەی رابردوودا لەسەر دەستپێکردنەوەی هەناردەی نەوتی کوردستان و پێدانی دڵنیایی بە کۆمپانیاکان، بەرپرسانی عێراق بەڵێنیان داوە مووچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان هاوشێوەی بەغدا بەبێ دواکەوتن خەرج بکەن.

لە هەرێمی کوردستانیش، سبەی یەکشەممە، 21ـی حوزەیران، مووچەی مامۆستایانی گرێبەست و بەشێک لە فەرمانبەرانی هەمیشەیی و گرێبەست دابەش دەکرێت.

بەپێی راگەیەنراوی وەزارەتی دارایی و ئابووریی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە رۆژی 21ـی حوزەیران تاوەکو پێنجشەممە 25ـی حوزەیرانی 2026، مووچەی مانگی ئایاری مامۆستایانی گرێبەستی وەزارەتی پەروەردە و خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی دابەش دەکرێت.

پرۆسەکە سەرجەم ئەو فەرمانبەرانەش دەگرێتەوە بە شێوەی گرێبەست دامەزراون و خەرجییەکانیان لەسەر داهاتی ناوخۆ دابین دەکرێت.