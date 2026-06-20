مەسرور بارزانی سەرەخۆشی لە کەسوکاری تەحسین کەمەکی دەکات
سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان سەرەخۆشی لە کەسوکاری پێشمەرگەی دێرین، لیوا تەحسین کەمەکی دەکات.
سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی دەڵێت، بۆ کۆچی دوایی پێشمەرگەی دێرین لیوا تەحسین کەمەکی، پرسە و سەرەخۆشی لە بنەماڵە تێکۆشەرەکەی دەکەم و هاوبەشی خەمیانم.
هەروەها مەسرور بارزانی لە پەیامەکەیدا هیوای خواستووە خوای مەزن گیانی کۆچکردوو بە بەهەشت شاد بکات و ئارامی و دڵنەوایی بە بنەماڵە و کەسوکار و دۆست و هاوڕێیانی ببەخشێت.
بەھینامەیا سەرۆکێ حکومەتا هەرێما کوردستانێ:
ژ بۆ وەغەرا دویماهیێ یا پێشمەرگەیێ دێرین لیوا تەحسین کەمەکی، بەهی و سەرەخۆشیێ ل ماڵباتا وان یا خەباتکار دکەم و هەڤپشکێ خەما وا مە. خودێ یێ مەزن گیانێ وی ب بەهەشتێ شاد بکەت و سەبر و هەدارێ ب ماڵبات و کەسوکار و دۆست و هەڤاڵێت وی ببەخشیت.
مەسرور بارزانی
سەرۆکێ حکومەتا هەرێما کوردستانێ