لە مەرزی نێودەوڵەتی باشماخ هاتوچۆی گەشتیاریی و بازرگانی ئاسایی بووەوە

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بەڕێوەبەرایەتی کۆمەڵگای دەروازەی نێودەوڵەتی باشماخ لە راگەیەندراوێکدا هاووڵاتیان و گەشتیاران ئاگادار دەکاتەوە، سەرجەم کێشە تەکنیکییەکانی سیستەمی ئەلیکترۆنی لە دیوی کۆماری ئیسلامی ئێران چارەسەر کراون.

ئەمڕۆ شەممە، 20ـی حوزەیرانی 2026، لە راگەیەندراوێکدا هۆبەی راگەیاندن و پەیوەندییەکانی بەڕێوەبەرایەتی کۆمەڵگای دەروازەی نێودەوڵەتی باشماخ رایگەیاند: "دوای چاککردنی سیستەمەکە، ئێستا هاتوچۆی گەشتیاری و جووڵەی بازرگانی لە مەرزەکە ئاسایی بووەتەوە و وەک رۆژانی پێشوو پڕۆسەی هاتوچۆ بەردەوامە."

سەبارەت بە کاتەکانی کارکردن لە دەروازەکە، هۆبەی راگەیاندن و پەیوەندییەکانی مەرزەکە ئاماژەی بەوە کردووە، دەروازەکە رۆژانە لە کاتژمێر 7:30ـی بەیانی تاوەکو کاتژمێر 9:00ـی شەو کراوەیە و لە خزمەت گەشتیاران و هاووڵاتیاندا دەبێت.

سەرلەبەیانی رۆژی 18ـی حوزەیرانی 2026، سیستەمی ئەلەکترۆنی لەمەرزی باشماخ دیوی ئێران کێشەی تێکەوتووە و پچڕاوە بۆ یە هاتوچۆی گەشتیاری ئێستا تاوەک و کاتێکی نادیار ڕاگیراوەراگیراوە.

هەر بەو هۆیەوە هۆبەی راگەیاندن و پەیوەندییەکانی بەڕێوەبەرایەتی کۆمەڵگای دەروازەی نێودەوڵەتی باشماخ رایگەیاند، هەموولایەک ئاگاداردەکەینەوە، هاووڵاتیان و گەشتیارانی دەتوانن لە ( مەرزی شۆشمێ ) ەوە گەشتەکانیان ئەنجام بدەن .

مەرزی نێودەوڵەتی باشماخ یەکێکە لە دەروازە گرنگەکانی هەرێمی کوردستان کە رۆژانە گەشتیارێکی زۆر و ئاڵوگۆڕێکی فراوانی بازرگانی تێدا ئەنجام دەدرێت.