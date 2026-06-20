عەلی سەعید: 854 هەزار ئاوارە و پەنابەر لە هەرێم دەژین

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بەڕێوەبەری داتا و زانیاری لە ناوەندی هەماهەنگی و قەیرانەکان ئاشکرای دەکات، کە لە ئێستادا زیاتر لە 850 هەزار ئاوارە و پەنابەر لە هەرێمی کوردستان نیشتەجێن، هاوکات رەخنەی توند لە حکومەتی فیدراڵی دەگرێت کە ئەرکی هاوکاریکردنی ئەو لێقەوماوانەی پشتگوێ خستووە.

شەممە 20ی حوزەیرانی 2026، عەلی سەعید، بەڕێوەبەری داتا و زانیاری لە ناوەندی هەماهەنگی و قەیرانەکان، میوانی کوردستان24 بوو و رایگەیاند: "کۆی گشتیی ئەو ئاوارە و پەنابەرانەی لە هەرێمی کوردستان دەژین گەیشتووەتە 854 هەزار کەس."

سەبارەت بە وردەکاریی ئەو ژمارەیە، عەلی سەعید ئاماژەی بەوە دا کە 285 هەزاریان وەک پەنابەر (خەڵکی پارچەکانی دیکەی کوردستان و وڵاتانی دراوسێ) پۆلێن کراون، و 571 هەزارەکەیشی تریان "ئاوارەی ناوخۆیی عێراق"ن کە بەهۆی نائارامیی ناوچەکانیانەوە روویان لە هەرێمی کوردستان کردووە.

بەڕێوەبەری داتا و زانیاری لە ناوەندی هەماهەنگی و قەیرانەکان، جەختی لەوە کردەوە، کە سەرەڕای ئەرکە قورسە مرۆییەکان، حکوومەتی فیدراڵیی عێراق و وەزارەتی کۆچ و کۆچبەران بە هیچ شێوەیەک هاوکاریی ئەم ئاوارە و پەنابەرانەیان نەکردووە. گوتیشی: "تەواوی ئەرکی خزمەتکردن و دابینکردنی پێداویستییەکانیان لە ئەستۆی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بووە، کە بە هاوبەشی لەگەڵ کۆمیسیۆنی باڵای پەنابەرانی نەتەوە یەکگرتووەکان ئەنجام دراوە."

هاوکات هەر ئەمڕۆ شەممە رێبەر ئەحمەد، وەزیری ناوخۆی هەرێمی کوردستان، لە گوتارێکدا بە بۆنەی رۆژی جیهانیی پەنابەران، رایگەیاند کە هەرێمی کوردستان بۆ ماوەی چەندین دەیە پەناگەیەکی ئارام و مێژوویی بووە بۆ لێقەوماوان، جەختیشی لەوە کردەوە کە سەرەڕای قەیرانی دارایی، حکومەت بەردەوام بووە لە پێشکەشکردنی خزمەتگوزارییەکان و داوای لە حکوومەتی فیدراڵی و کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی کرد بەرپرسیارێتییەکانیان لە ئەستۆ بگرن.