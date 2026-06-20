رێبەر ئەحمەد: هەولێر و بەغدا هەماهەنگیی زیاتر لە بواری ئەمنیدا دەکەن

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وەزیری ناوخۆی هەرێمی کوردستان، ئاشکرای کرد، حکوومەتی عێراق و حکوومەتی هەرێم، لەسەر دابینکردنی گەرەنتی ئەمنی بۆ کێڵگەکانی نەوتی هەرێم، بە ئامانجی هاندانی کۆمپانیاکان بۆ دەستپێکردنەوەی بەرهەمهێنانی نەوت رێککەوتن.

شەممە، 20ـی حوزەیرانی 2026، رێبەر ئەحمەد، وەزیری ناوخۆی هەرێمی کوردستان، لە لێدوانێکدا بۆ ڕۆژنامەنووسان، کۆمەڵێک زانیاری و روونکردنەوەی گرنگی لەبارەی دۆسیە ئەمنییە هاوبەشەکان، دەستپێکردنەوەی بەرهەمهێنانی نەوت، پرسی پەنابەران و هەماهەنگیی سەربازیی نێوان هەولێر و بەغدا خستە ڕوو.

گەرەنتی ئەمنی بۆ کێڵگە نەوتییەکان و دەستپێکردنەوەی هەناردەی نەوت

وەزیری ناوخۆ رایگەیاند: حکوومەتی هەرێمی کوردستان و حکوومەتی عێراق، لەسەر ئەوە رێککەوتوون کە گەرەنتی پاراستنی کێڵگە نەوتییەکان بکرێت، کە ئەمەش داواکاریی سەرەکیی کۆمپانیا نێودەوڵەتییەکانی نەوت بوو لە حکوومەتی فیدراڵ.

رێبەر ئەحمەد ئاماژەی بەوە کرد، کە بەهۆی هێرشە درۆنی و مووشەکییەکانی رابردوو بۆ سەر کێڵگەکان، کەرتی نەوت زیانی بەرکەوتبوو، بەڵام ئێستا بەهۆی خراپیی دۆخی ئابووریی عێراق و ناوچەکەوە، پێویستییەکی زۆری هەردوولا بە دەستپێکردنەوەی بەرهەمهێنان و هەناردەکردنی نەوت هەیە. کۆمپانیاکانی نەوت بۆ دەستپێکردنەوەی کارەکانیان دوو داواکاری سەرەکییان هەبووە؛ یەکەم، پاراستنی مافەکانیان لە رووی دارایی. دووەم؛ دابینکردنی گەرەتنی ئەمنی لە دژی هەر جۆرە هێرشێک.

هاوکات گوتیشی: "لە سەردانەکەی سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی بۆ بەغدا و پەیوەندییە بەردەوامەکانی لەگەڵ سەرۆکوەزیرانی فیدراڵ، رێککەوتن کرا کە کۆمپانیا نەوتییەکان لەگەڵ حکوومەتی فیدراڵ کۆببنەوە بۆ وەرگرتنی گەرەنتی ئەمنی لە عەلی زەیدی. لەسەر ئەم بنەمایە، عەلی زەیدی شاندێکی ئەمنی، هەواڵگری و سەربازیی عێراقی پێکهێنا و سەردانی هەرێمیان کرد. دواتر شاندێکی مەیدانی رەوانە کرا بۆ سەردانیکردنی کێڵگەکانی نەوتی هەرێم بە مەبەستی لێکۆڵینەوە، ئێمە چاوەڕوانی پلانی ئەوانین بۆ هاوکاریکردنی هەرێمی کوردستان لە پاراستنی کێڵگەکاندا؛ چونکە حکوومەتی فیدراڵ ئامادەیی خۆی بۆ ئەم بابەتە نیشانداوە."

وەزیری ناوخۆ جەختی لەوەش کردەوە، کە پێش ئەوەی سیستەمی بەرگریی ئاسمانی دابنرێت، پێویستە سەرچاوەی هەڕەشەکانی لەسەر کێڵگەکان نەمێنێت، هەروەها بڕیاری دانانی سیستەمەکەش بۆ ئەوەیە تا گەرەنتی پاراستن و سەلامەتیی کۆمپانیاکان بکرێت و هان بدرێن تا دەست بە بەرهەمهێنانی نەوت بکەنەوە.

رێککەوتنی ئەمنی و دۆخی کەمپەکانی کوردانی ڕۆژهەڵات

سەبارەت بە رێککەوتنی ئەمنیی نێوان عێراق، هەرێمی کوردستان و ئێران تایبەت بە کوردانی رۆژهەڵاتی نیشتەجێی کەمپەکان، رێبەر ئەحمەد رایگەیاند: کە رێککەوتنێک لەو بارەیەوە هەیە، بەڵام بە داخەوە لە ماوەکانی رابردوو بە مووشەک و درۆن هێرش کراوەتە سەر کەمپەکان و رێککەوتنەکە پێشێل کراوە و وەک خۆی جێبەجێ نەکراوە. ئێستا لەگەڵ ئێران و حکوومەتی فیدراڵ لە هەماهەنگیدان بۆ راگرتنی ئەم هەڕەشانە تاوەکوو خەڵکی کەمپەکان بە ئارامی بژین.

پرسی پەکەکە و تورکیا

لەبارەی ململانێی نێوان پەکەکە و تورکیاوە، وەزیری ناوخۆ ئاماژەی بەوە کرد، کە ئێستا گفتوگۆیەک هەیە بۆ بەڕێوەچوونی پرۆسەی ئاشتیی تورکیا، بۆ ئەوەی ئیدی ناوچە سنوورییەکان چۆڵ بکرێن لە هەر بوونێکی هێزی چەکداری و هەر پێکدادانێک، بۆ ئەوەی خەڵک بتوانن بە سەلامەتی بگەڕێنەوە سەر ماڵ و حاڵی خۆیان.

پەنابەرانی سووری و پلەبەرزکردنەوەی ئەفسەران

رێبەر ئەحمەد دەربارەی گەڕانەوەی پەنابەرانی سووری رایگەیاند، تا ئێستا هیچ بڕیارێک لەسەر گەڕانەوەیان نەدراوە بۆ وڵاتەکەی خۆیان و هەر کاتێک حکوومەتی سووریا ئامادەیی هەبێت و زەمینەیەکی گونجاو و ئارام بڕەخسێنێت، گەڕانەوەیان ئارەزوومەندانە دەبێت و هەرێمی کوردستان هاوکار دەبێت لەو پرۆسەیەدا.

سەبارەت بە پرسی پلەبەرزکردنەوەی ئەفسەران، وەزیری ناوخۆ گوتی: کە بە فەرمانی سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی، کار لەسەر دۆسیەکە کراوە و نووسراوی پێویست ئاراستەی سەرۆکایەتیی حکوومەت و لەوێشەوە بۆ سەرۆکایەتیی هەرێم نێردراوە و، ئێستا تەنیا چاوەڕوانی واژۆکردنی فەرمانی کۆتایین تا پرۆسەکە جێبەجێ بکرێت.

لیوا هاوبەشەکان

وەزیری ناوخۆ ئاماژەی بەوە کرد، کە پێشتر دوو لیوای هاوبەش دروستکرابوون و ئێستا لە چەند شوێنێکی هەستیار کە پێشتر بۆشایی ئەمنییان تێدابوو جێگیرکراون.

روونیشی کردەوە، کە هەوڵەکان بەردەوامن بۆ بەهێزکردنی هەماهەنگییە ئەمنی و سەربازییەکان لە چوارچێوەی کابینەی نوێی عێراقدا بۆ خزمەتی بەرژەوەندیی گشتیی هەردوو حکوومەت، بە تایبەت دوای سەردانی شاندە سەربازییەکەی عێراق بۆ هەولێر.