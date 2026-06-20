وەزیری ناوخۆ: ئاستی هاوکارییە نێودەوڵەتییەکان بۆ ئاوارەکان کەمیکردووە

رێبەر ئەحمەد: هەرێمی کوردستان بۆ ماوەی چەندین دەیە شوێنی شکۆمەندیی لێقەوماوان بووە

پێش کاتژمێرێک

وەزیری ناوخۆی هەرێمی کوردستان، رایگەیاند کە هەرێمی کوردستان بۆ ماوەی چەندین دەیە پەناگەیەکی ئارام و مێژوویی بووە بۆ لێقەوماوان، جەختیشی لەوە کردەوە کە سەرەڕای قەیرانی دارایی، حکومەت بەردەوام بووە لە پێشکەشکردنی خزمەتگوزارییەکان و داوای لە حکوومەتی فیدراڵی و کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی کرد بەرپرسیارێتییەکانیان لە ئەستۆ بگرن.

شەممە 20ـی حوزەیرانی 2026، رێبەر ئەحمەد، وەزیری ناوخۆی هەرێمی کوردستان، لە گوتارێکدا بە بۆنەی رۆژی جیهانیی پەنابەران، ئاماژەی بەوە کرد لەم رۆژەدا، تەنیا وەک ژمارە تەماشای ئاوارەکان ناکەن، بەڵکو رێز لە رۆحی مرۆیی و ئازایەتیی ئەو ملیۆنان کەسە دەگرن کە بەهۆی ستەم و تیرۆرەوە ماڵەکانیان جێهێشتووە.

رایشیگەیاند: "بۆ چەندین دەیە، هەرێمی کوردستان بووەتە پەناگەیەکی جوگرافیی ئارام و شوێنێکی شکۆمەندانە بۆ هەموو ئەوانەی لە چەوسانەوە هەڵاتوون."

وەزیری ناوخۆ ئاشکرای کرد، هەرێمی کوردستان زیاتر لە 2.5 ملیۆن ئاوارە و پەنابەری لەخۆگرتبوو؛ ئەم کارە لەژێر سەرپەرشتی و راسپاردەی مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان ئەنجام دراوە، کە هەموو دامەزراوەکان و تواناکانیان تەرخان کردووە بۆ ئەوەی هیچ پەنابەرێک بێ هیوا نەبێت.

رێبەر ئەحمەد باسی لەوەش کرد، هەرێمی کوردستان سەرەڕای تەواوی ئاڵنگارییەکان، ئێستا نزیکەی یەک ملیۆن ئاوارەی لەخۆ گرتووە، ئەمەش لە کاتێکدایە، کە هاوکاری نێودەوڵەتی کەمی کردووە، بۆیە فشارێکی زۆری خستووەتە سەر کەرتی پەروەردە و تەندروستی حکوومەت.

هەروەها ئاماژەی بەوە کرد کە لە ساڵی 2023ەوە سیستەمێکی تۆمارکردنی هەمەلایەنەیان بۆ ئاوارەکان پەیڕەو کردووە کە هاوتایە لەگەڵ ستانداردە نێودەوڵەتییەکان، گوتیشی: حکوومەتی هەرێمی کوردستان هەموو ئاسانکارییەکی بۆ ئاوارەکان کردووە بۆ خێرا دەستگەیشتن بە پێداویستییە سەرەکییەکان؛ هاوکات ستایشی رۆڵی "دەزگای خێرخوازیی بارزانی" کرد لە هاوکاریکردنی ئاوارەکان لە ناو کەمپەکاندا.

رێبەر ئەحمەد داوای لە حکوومەتی نوێی عێراق کرد کە پابەندی بەڵێنەکانی بێت و بودجەی پێویست بۆ چارەسەری کێشەی ئاوارەکان تەرخان بکات. هەروەها داوای لە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی و نەتەوە یەکگرتووەکان کرد کە ئاستی هاوکارییەکانیان کەم نەکەنەوە، بەڵکو وەبەرهێنان لە بەهێزکردنی توانای بەرگریی ئاوارەکاندا بکەن، چونکە ئەرکی مرۆیی دەبێت هاوبەش بێت و تەنیا لەسەر شانی کۆمەڵگەی خانەخوێ نەبێت.

لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا، وەزیری ناوخۆ سەرنجی خستە سەر کارەساتی شنگال و رایگەیاند: "دوای چەندین ساڵ لە جینۆسایدی ئێزیدییەکان، هێشتا رێککەوتنی شنگال جێبەجێ نەکراوە." جەختی کردەوە کە پێویستە ئاوارەکان بە شکۆمەندییەوە بگەڕێنەوە بۆ سەر ماڵ و حاڵی خۆیان و بۆ ئەم مەبەستەش پێویستە ئاسایش و ئاوەدانکردنەوە بۆ ناوچەکانیان دابین بکرێت.

رێبەر ئەحمەد دووپاتی کردەوە کە دەرگاکانی هەرێمی کوردستان بە کراوەیی دەمێننەوە بۆ هەموو ئەوانەی بەدوای ئارامی و سەلامەتیدا دەگەڕێن و حکوومەتی هەرێم لەسەر ئەم پەیامە مرۆییەی خۆی بەردەوام دەبێت.