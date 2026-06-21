شاندی پارتی سەردانی لایەنەکان دەکات
لە چوارچێوەی هەوڵەکان بۆ تێپەڕاندنی چەقبەستوویی سیاسی و ئاساییکردنەوەی دۆخی هەرێمی کوردستان، کە راستەوخۆ کاردەکاتە سەر ژیانی هاووڵاتییان و جووڵەی بازاڕ، شاندی پارتی دیموکراتی کوردستان ئامادەکارییەکانی تەواو کردووە و چاوەڕوان دەکرێت لەم هەفتەیەدا کۆبوونەوەکانی لەگەڵ لایەنە سیاسییەکاندا دەستپێبکات.
سەرچاوەیەک لە کۆمیتەی ناوەندی پارتی دیموکراتی کوردستان بە کوردستان24ـی راگەیاندووە، کە لیژنەیەکی تایبەت بۆ جێبەجێکردنی دەستپێشخەرییەکەی سەرۆک بارزانی پێکهێنراوە، بەپێی سەرچاوەکە، ئەندامانی شاندەکە پێکهاتوون لە: هۆشیار زێباری، ئەندامی مەکتەبی سیاسی، پشتیوان سادق، ئەندامی مەکتەبی سیاسی و بەرپرسی مەکتەبی رێکخستنی پارتی لە هەولێر، مەحموود محەمەد، ئەندامی مەکتەبی سیاسی و گوتەبێژی پارتی.
سەبارەت بە کاتی دەستپێکردنی گەڕی گفتوگۆکان، سەرچاوەکە ئاماژەی بەوە کردووە، زۆرینەی لایەنە سیاسییەکان و پێکهاتەکان پێشوازییان لە دەستپێشخەرییەکە کردووە و ئامادەیی خۆیان بۆ کۆبوونەوە دەربڕیوە. لە ئێستا تەنیا چەند لایەنێکی کەم ماون کە وەڵامی کۆتاییان نەداوەتەوە؛ پارتیش چاوەڕێی وەڵامی ئەوانیش دەکات، چونکە دەیەوێت سەرجەم لایەنەکان لەم پرۆسەیەدا بەشدار بن.
کۆبوونەوەکان تەنیا کورت نابنەوە لەسەر کاراکردنەوەی پەرلەمان و پێکهێنانی حکوومەت، بەڵکو ئامانجی گەورەتر بەدیهێنانی کۆدەنگی نیشتمانی و یەکهەڵوێستی هێزە سیاسییەکانی هەرێمی کوردستانە.
لەسەر ئاستی نێودەوڵەتیش، پرۆسەی سیاسی هەرێم جێگەی بایەخە، لەم چوارچێوەیەدا، تۆم بەڕاک، نێردەی تایبەتی سەرۆکی ئەمریکا بۆ کاروباری عێراق و سووریا لە سەردانەکەیدا بۆ هەرێمی کوردستان، وێڕای دەربڕینی پێشوازی لەسەر پەرەپێدانی هەماهەنگییەکانی نێوان هەولێر و بەغدا، داوای کردووە کە لایەنەکان پەلە بکەن لە پێکهێنانی کابینەی دەیەمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆ پاراستنی سەقامگیری ناوچەکە.