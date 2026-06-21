شاندی پارتی سەردانی لایەنەکان دەکات

پێش کاتژمێرێک

​ لە چوارچێوەی هەوڵەکان بۆ تێپەڕاندنی چەقبەستوویی سیاسی و ئاساییکردنەوەی دۆخی هەرێمی کوردستان، کە راستەوخۆ کاردەکاتە سەر ژیانی هاووڵاتییان و جووڵەی بازاڕ، شاندی پارتی دیموکراتی کوردستان ئامادەکارییەکانی تەواو کردووە و چاوەڕوان دەکرێت لەم هەفتەیەدا کۆبوونەوەکانی لەگەڵ لایەنە سیاسییەکاندا دەستپێبکات.

​سەرچاوەیەک لە کۆمیتەی ناوەندی پارتی دیموکراتی کوردستان بە کوردستان24ـی راگەیاندووە، کە لیژنەیەکی تایبەت بۆ جێبەجێکردنی دەستپێشخەرییەکەی سەرۆک بارزانی پێکهێنراوە، بەپێی سەرچاوەکە، ئەندامانی شاندەکە پێکهاتوون لە: ​هۆشیار زێباری، ئەندامی مەکتەبی سیاسی، ​پشتیوان سادق، ئەندامی مەکتەبی سیاسی و بەرپرسی مەکتەبی رێکخستنی پارتی لە هەولێر، ​مەحموود محەمەد، ئەندامی مەکتەبی سیاسی و گوتەبێژی پارتی.

​سەبارەت بە کاتی دەستپێکردنی گەڕی گفتوگۆکان، سەرچاوەکە ئاماژەی بەوە کردووە، زۆرینەی لایەنە سیاسییەکان و پێکهاتەکان پێشوازییان لە دەستپێشخەرییەکە کردووە و ئامادەیی خۆیان بۆ کۆبوونەوە دەربڕیوە. لە ئێستا تەنیا چەند لایەنێکی کەم ماون کە وەڵامی کۆتاییان نەداوەتەوە؛ پارتیش چاوەڕێی وەڵامی ئەوانیش دەکات، چونکە دەیەوێت سەرجەم لایەنەکان لەم پرۆسەیەدا بەشدار بن.

​کۆبوونەوەکان تەنیا کورت نابنەوە لەسەر کاراکردنەوەی پەرلەمان و پێکهێنانی حکوومەت، بەڵکو ئامانجی گەورەتر بەدیهێنانی کۆدەنگی نیشتمانی و یەکهەڵوێستی هێزە سیاسییەکانی هەرێمی کوردستانە.

​​لەسەر ئاستی نێودەوڵەتیش، پرۆسەی سیاسی هەرێم جێگەی بایەخە، لەم چوارچێوەیەدا، تۆم بەڕاک، نێردەی تایبەتی سەرۆکی ئەمریکا بۆ کاروباری عێراق و سووریا لە سەردانەکەیدا بۆ هەرێمی کوردستان، وێڕای دەربڕینی پێشوازی لەسەر پەرەپێدانی هەماهەنگییەکانی نێوان هەولێر و بەغدا، داوای کردووە کە لایەنەکان پەلە بکەن لە پێکهێنانی کابینەی دەیەمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆ پاراستنی سەقامگیری ناوچەکە.