ئەمڕۆ یەکەم رۆژی هاوینە
بەگوێرەی ساڵنامەی کوردی ئەمڕۆ یەکی پوشپەڕە و یەکەم رۆژی وەرزی هاوینە و بەزرترین پلەکانی گەرماش لە دەڤەری گەرمیان تۆمار دەکرێت، کە دەگاتە 45 پلەی سیلیزی.
بەشی پێشبینی کەشناسی لە بەڕێوەبەرایەتی گشتیی کەشناسی و بوومەلەرزەزانی ئەمڕۆ دووشەممە 22ـی حوزەیرانی 2026، کەشى پێشبینیکراوى 48 کاتژمێرى داهاتووی بڵاوکردووەتەوە و بەگوێرەی پێشبینییەکان پلەکانی گەرما کەمێک بەرز دەبنەوە و بۆ ئەمڕۆ بەرزترین گەرمای پێشبینیکراو بەمشێوەیە دەبێت.
هەولێر: 41 پلەی سیلیزی
پیرمام: 38 پلەی سیلیزی
سلێمانی: 40 پلەی سیلیزی
چەمچەماڵ: 41 پلەی سیلیزی
دهۆک: 41 پلەی سیلیزی
زاخۆ: 41 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 43 پلەی سیلیزی
حاج ئۆمەران : 31پلەی سیلیزی
گەرمیان : 45 پلەی سیلیزی
لە بارەی کەشی پێشبینیکراوی سبەى سێشەممە، ئاماژەیداوە، کە ئاسمان ساماڵ دەبێت، بەڵام دەمەوئێوارە تۆزوخۆڵێکی سووک زیاتر ناوچەکانی باشووری رۆژئاوای هەرێمی کوردستان دەگرێتەوە و پلەکانی گەرما زیاتر هەڵدەکشێت.
بەرزترین پلەکانی گەرمای پێشبینیکراوی سبەی بە پلەی سیلیزی.
هەولێر: 43 پلەی سیلیزی
پیرمام: 39 پلەی سیلیزی
سلێمانی: 41پلەی سیلیزی
چەمچەماڵ: 43 پلەی سیلیزی
دهۆک: 42 پلەی سیلیزی
زاخۆ: 43 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 43 پلەی سیلیزی
حاج ئۆمەران : 31 پلەی سیلیزی
گەرمیان : 46 پلەی سیلیزی