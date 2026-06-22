تاوەکو ئێستا نزیکەی 82 هەزار تۆن گەنم لە جووتیاران وەرگیراوە

پێش دوو کاتژمێر

بریکاری وەزارەتی بازرگانی و پیشەسازی حکوومەت رایگەیاند، لە 10 رۆژی رابردوو نزیکەی 82 هەزار تۆن گەنم لە جووتیاران وەرگیراوە و 307 هەزار تۆنیش ماوە وەربگیرێت.

سەروەر کەمال هاواری، بریکاری وەزارتی بازرگانی و پیشەسازی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە کوردستان24 ـی راگەیاند، پرۆسەی وەرگرتنی گەنم لە 10 ـی ئەم مانگە لە دهۆک و11 ـی مانگ لە هەولێر و 12 ـی مانگ لە سلێمانی دەستیپێکردووە و لە 10 رۆژی رابردوودا نزیکەی 82 هەزار تۆن گەنم لە جووتیاران وەرگیراوە کە دەکاتە لە 20% ـی ئەو گەنمەی بڕیارە لە جووتیاران وەربگیرێت.

ئەو بەرپرسەی وەزارەتی بازرگانی و پیشەسازی ئاماژەی بەوەشکرد، پرۆسەی وەرگرتنی گەنم بەشێوەی 24 کاتژمێرییە و جووتیاران دەتوانن لە هەر کاتێک بێت گەنم رادەستی سایلۆکان بکەن، گوتیشی، زیاتر لە 307 هەزار تۆن گەنم ماوە لە جووتیاران وەربگرێت کە دەکاتە 79% ـی ئەو بڕە گەنمەی بۆ وەرگرتن دیاریکراوە.

ئاشکراشی کرد، لەگەڵە وەزارتی بازرگانی عێراق لەسەر هێڵن بۆ ئەوەی بڕی وەرگرتنی گەنمی جووتیارانی هەرێمی کوردستان زیاد بکرێت، باسی لەوەشکرد، چاوەڕێ دەکەن پرۆسەی وەرگرتنی گەنم تا 10 ـی تەمموز بەردەوام بێت و سەبارەت بە سیستمی ئەلیکترۆنی بۆ نۆرەگرتنی جووتیاران، بریکاری وەزارەتی بازرگانی گوتی، یەکەمجارە ئەو سیستمە لەسەر ئاستی عێراق جێبەجێ دەکرێت.

سەروەر کەمال جەختیکردەوە، پرۆسەکە سەرکەوتوو بووە و حەوت رۆژ مۆڵەت بە جووتیاران دراوە لە رێگەی ئەو سیستمەوە ناوەکانیان تۆمار بکەن، هەر جووتیارێکیش ناوەکەی تۆمار نەکرابێت گەنمەکەی لێوەرناگیرێت.

لە کۆبوونەوەی رۆژی چوارشەممەی رابردووی ئەنجوومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان، پرسی وەرگرتنی گەنمی جووتیاران یەکێک بوو لە تەوەرەکانی کۆبوونەوەکە و لەوبارەیەوە لیژنەیەک بۆ وەرگرتنی ئەو گەنمەی دەمێنێتەوە پێکهێندراوە و بەمزووانە لیژنەکە دەستبەکاردەبێت.

بە گوێرەی داتاکان، لە هەرێمی کوردستان زیاتر لە 45 هەزار جووتیار لەسەر رووبەری زیاتر لە سێ ملیۆن دۆنم زەوی گەنم دادەچێنن و ساڵانە ملیۆنان تۆن گەنم بەرهەمدەهێنن. ئەمساڵیش بەهۆی زۆری رێژەی باران بارین، پێشبینی دەکرێت بەرهەمێکی باشی گەنم لە هەرێمی کوردستان بەرهەمبهێندرێت.