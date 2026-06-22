کڵچدارئۆغڵو سەردانی دەمیرتاش دەکات

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کڵچدارئۆغڵو لە چەند رۆژی داهاتوودا سەردانی سەڵاحەدین دەمیرتاش دەکات.

نەجدەت ساراچ، یەکێک لە کەسایەتییە نزیکەکانی کەمال کڵچدارئۆغڵو، سەرۆکی پارتی گەلی کۆماری (جەهەپە)، رایگەیاند، لە چەند رۆژی داهاتوودا کڵچدارئۆغڵو سەردانی سەڵاحەدین دەمیرتاش، هاوسەرۆکی پێشووی پارتی دیموکراتی گەلان (هەدەپە) لە زیندانی ئەدیرنە دەکات.

ئەم هەنگاوەی کڵچدارئۆغڵو دوای ئەوە دێت لە چەند رۆژی رابردوودا بەهۆی لێدوانێکی تەلەڤزیۆنییەوە لەبارەی لابردنی پارێزبەندیی پەرلەمانتاران، رووبەڕووی شەپۆلێکی توندی رەخنە بووەوە.

سەرۆکی جەهەپە لە کەناڵێکی ناوخۆییدا ئاماژەی بەوە کردبوو لە دەنگدان بە لابردنی پارێزبەندیی پەرلەمانتاران پەشیمان نییە، ئەو هەنگاوەی لە ساڵی 2016 رێگەی خۆش کرد بۆ دەستگیرکردنی دەمیرتاش و چەندین پەرلەمانتاری دیکەی کورد.

ساراچ لە کاتی بەشداریکردنی لە بەرنامەیەکی تەلەڤزیۆنیدا، وێڕای پشتڕاستکردنەوەی هەواڵی سەردانەکە، گوتی: "کەمال کڵچدارئۆغڵو لە رۆژانی داهاتوودا سەردانی سەڵاحەدین دەمیرتاش دەکات لە زیندانی ئەدیرنە، بۆیە پێویستە هەمووان بە وردی گوێ لەو لێدوانانە بگرن دوای سەردانەکە دەیدات."

ئەم سەردانە چاوەڕوانکراوە لە کاتێکدایە، گوتەکانی کڵچدارئۆغڵو لەسەر پرسی هەڵگرتنی پارێزبەندی، ناڕەزایەتییەکی زۆری لە نێو بەشێکی بەرفراوانی شەقامی کوردیدا دروست کردووە.

لە ساڵی 2016 پەرلەمانی تورکیا پرۆژەیاسایەکی بۆ هەڵگرتنی پارێزبەندی لەسەر ژمارەیەک پەرلەمانتار پەسەند کرد. پارتی گەلی کۆماری (جەهەپە) بە سەرۆکایەتیی کەمال کڵچدارئۆغڵو دەنگی بە پرۆژەیاساکە دا، ئەمەش بووە هۆی ئەوەی راستەوخۆ سەڵاحەدین دەمیرتاش و چەندین پەرلەمانتاری دیکەی پارتی دیموکراتی گەلان (هەدەپە) دەستگیر بکرێن و بخرێنە زیندانەوە.