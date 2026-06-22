سیاسی

پارێزگاری نوێی بانکی ناوەندی دەستبەکاربوو

وێنەی لای راست نزار ناسر، لای چەپ عەلی عەلاق
وێنەی لای راست نزار ناسر، لای چەپ عەلی عەلاق
عێراق بانکی ناوەندی عێراق

نووسینگەی راگەیاندنی بانکی ناوeندی عێراق ئەمڕۆ دووشەممە، 22ـی حوزەیرانی 2026، بڵاویکردەوە، نزار ناسر، پارێزگاری نوێی بانکی ناوەندیی عێراق، بە فەرمی دەستبەکاربوو.

ئاماژەی بەوەشداوە، لەگەڵ دەستبەکاربوونیدا و لەگەڵ عەلی موحسین عەلاق، پارێزگاری پێشووی بانکەکە، سەردانی بەش و بەڕێوەبەرایەتییە جیاوازەکانی بانکی ناوەندی کرد، بە مەبەستی لەنزیکەوە ئاگاداربوون لە چۆنیەتی بەڕێوەچوونی کارەکان و ناسینی ئەو ئەرک و فەرمانانەی کە لەلایەن بەشە جیاوازەکانەوە جێبەجێ دەکرێن.

پارێزگاری نوێ لە کاتی بەسەرکردنەوەکەیدا، جەختی لە گرنگی بەردەوامبوونی کارە دامەزراوەییەکان و بەرزکردنەوەی ئاستی کارایی و ئەدای کارمەندان کردەوە، بە شێوازێک کە هاوکار بێت لە بەدیهێنانی ئامانجەکانی بانکی ناوەندیی و چەسپاندنی سەقامگیریی دارایی و نەختینەیی لە وڵاتدا.

هاوکات، ئەو دەستکەوتانەی کە لە رابردوو بوونەتە هۆی پەرەپێدانی کەرتی بانکی و بەهێزکردنی ژێرخانی ئابووری نیشتمانی بەرزنرخاند.

ئەمە لەکاتێکدایە ئەمڕۆ بەهای دۆلار لە بازاڕەکان 160 هەزاری تێپەڕاند، بەشێوەیەک لە ماوەی یەک رۆژدا هەر 100 دۆلارێک زیاتر لە 5 هەزار دیناری هاتووەتە سەر.

چەند رۆژێک لەمەوەبەر عەلی فالح زەیدی، سەرۆکوەزیرانی عێراق گۆڕانکاریی لە چەند پۆستێکی ئەمنیی و دارایی کرد، کە یەکێک لەوانە گۆڕینی پارێزگاری بانکی ناوەندی بوو. 

 
 
 
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