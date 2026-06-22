رووسیا: ناتۆ لە 2030 هێرشمان دەکاتە سەر

پێش دوو کاتژمێر

وەزارەتی دەرەوەی رووسیا هۆشدارییەکی توند دەداتە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی و رایدەگەیەنێت، هاوپەیمانیی باکووری ئەتڵەسی (ناتۆ) پلان و ئامادەکاریی درێژخایەن بۆ هێرشی سەربازیی راستەوخۆ بۆ سەر خاکی رووسیا لە ساڵی 2030دا دادەڕێژێت.

ئەلیکساندەر گرۆشکۆ، جێگری وەزیری دەرەوەی رووسیا، لە لێدوانێکدا ئاماژەی بەوە کرد، چاودێریکردنی رەفتار و مانۆڕ و پلانی پڕچەککردنی وڵاتانی ئەندام لە ناتۆ ئەوە دەسەلمێنن هاوپەیمانێتییەکە گۆڕانکاریی ستراتیژی لە بنەماکانی خۆیدا کردووە.

گرۆشکۆ گوتی، "ئەگەر بە وردی سەیری ستراتیژی و ئامادەکارییەکانی ئێستای ناتۆ بکەین، بە روونی دەردەکەوێت ئەوان خۆیان بۆ رووبەڕووبوونەوەیەکی گەورە ئامادە دەکەن، بە ئامانجی ئەوەی لە رووی ستراتیژی و سەربازییەوە شکست بە رووسیا بهێنن".

جێگری وەزیری دەرەوەی رووسیا ئەوەش دەخاتەروو، ناتۆ جموجوڵە سەربازییەکانی بە شێوەیەکی نائاسایی لە هێڵەکانی پێشەوەی رۆژئاوای رووسیا چڕ کردووەتەوە. ئەم هەنگاوانەشی بە دروستکردنی هەڕەشەی راستەوخۆ بۆ سەر ئاسایشی نەتەوەیی وڵاتەکەی وەسف کرد و جەختی لەوە کردەوە، مۆسکۆ ئەم پێشهاتانە بە تێپەڕاندنی تەواوی هێڵە سوورەکان دادەنێت و بێ وەڵام نابێت.

لە چەند ساڵی رابردوودا پەیوەندییەکانی نێوان رووسیا و ناتۆ گەیشتووەتە نزمترین ئاستی خۆی، بەتایبەتی دوای هەڵگیرسانی جەنگی ئۆکراینا.

پرۆژەی "ناتۆ 2030" دەستپێشخەرییەکی ستراتیژیی هاوپەیمانێتییەکەیە ئامانجی بەهێزکردنی توانای بەرگریی بەکۆمەڵە بۆ رووبەڕووبوونەوەی مەترسییە نوێیەکان لە دەیەی داهاتوودا.

لەم پرۆژەیەدا، ناتۆ رووسیای وەک گەورەترین و راستەوخۆترین هەڕەشە بۆ سەر ئاسایشی ناوچەی یۆرۆ-ئەتڵەسی ناساندووە.

لە بەرانبەردا، مۆسکۆ بەردەوام هۆشداری داوەتە وڵاتانی رۆژئاوا سەبارەت بە فراوانبوونی ناتۆ بەرەو رۆژهەڵات و زیادکردنی مانۆڕە سەربازییەکان لە نزیک سنوورەکانی، ئەمەش بە هەڕەشەیەکی گەورە بۆ سەر ئاسایشی نەتەوەییەکەی دەزانێت.

بەرپرسانی رووسیا، بەتایبەتی ئەلیکساندەر گرۆشکۆ، چەندین جار جەختیان لەوە کردووەتەوە رووسیا لە ئاست ئەو جموجوڵانەی ناتۆ بێدەنگ نابێت و تەواوی رێکارەکان دەگرێتەبەر بۆ پاراستنی بەرژەوەندییەکانی و رێگریکردن لە بەزاندنی هێڵە سوورەکانی.