عەباس عێراقچی دێتە بەغدا

پێش کاتژمێرێک

سەرچاوەیەک بە کەناڵی 'مەیادین'ـی راگەیاند، عەباس عێراقچی، وەزیری دەرەوەی ئێران بە نیازە یەکشەمەی داهاتوو سەردانی بەغدا بکات.

ئەمڕۆ سێشەممە، 23ـی حوزەیرانی 2026، کەناڵی مەیادین لەزاری سەرچاوەیەکی ئاگادار بڵاویکردەوە، یەکشەممەی داهاتوو عەباس عێراقچی وەزیری دەرەوەی ئێران سەردانی بەغدا دەکات، گوتیشی، سەردانەکە دوو پرسی سەرەکی لە خۆدەگرێت، یەکێک لەوانە گفتوگۆکردنە لەگەڵ بەرپرسانی عێراقی لەسەر ئەنجامی دانوستانەکەی واشنتن و تاران، کە لە سویسرا بەڕێوەچوو.

سەرچاوەکە ئاماژەی بەوەشداوە، ئامانجێکی دیکەی سەردانەکەی عێراقچی گفتوگۆکردنە لەسەر رێکخستن و ئامادەکارییەکانی بەخاکسپاردنی رێبەری باڵای پێشووی ئێران عەلی خامنەیی، کە بەشداریی شاند و کەسایەتییەکانی وڵاتانی ناوچەکەش لەخۆدەگرێت.

سەرۆکی لئژنەی بەخاکسپاردنی رێبەری کۆماری ئیسلامی ئێران، خشتەی کاتی و شوێنی رێوڕەسمی ماڵئاوایی و پرسە و ناشتنی تەرمی عەلی خامنەیی راگەیاند، کە بڕیارە رۆژی شەممە 19 موحەڕەم بە فەرمی دەست پێ بکات.

لە عێراقیش رۆژی چوارشەممە 8ـی تەممووز تەرمەکەی لە شارەکانی دەهێنرێتە نەجەف و کەربەلا و دواتریش وردەکاری لۆجستیکی پرسەکە لە عێراق رادەگەیەنرێت.

عەلی خامنەیی، رێبەری باڵای ئێران، رۆژی 28ی شوباتی ساڵی 2026 لە هێرشێکی ئاسمانیی هاوبەشی ئەمریکا و ئیسرائیل بۆ سەر تاران، پایتەختی ئێران، کوژرا.

لە هێرشەکەدا، بێجگە لە خامنەیی، چەندین سەرکردەی باڵای سەربازی و سیاسیی دیکەی ئێرانیش کوژران، هەروەها چەند ئەندامێکی خێزانەکەشی گیانیان لەدەست دا.

بەهۆی بارودۆخی جەنگ و مەترسییە تەناهییەکان، رێورەسمی بەخاکسپاردنی بۆ ماوەی زیاتر لە 100 رۆژ دواخرا و بڕیارە لە چەند رۆژی داهاتوودا لە شاری مەشهەد بەڕێوەبچێت.