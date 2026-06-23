بەردی بناخەی کارگەیەکی پزیشکی دانرا؛ "دەرمانی قاچاخ کۆنترۆڵ کراوە"

پێش کاتژمێرێک

ئەمڕۆ سێشەممە، 23ـی حوزەیرانی 2026، لە رێوڕەسمێکدا بەردی بناخەی پڕۆژەی کارگەی "داسن" بۆ بەرهەمهێنانی ژیناو (پێداویستییە پزیشکییە شلەکان و موغەزی) لە سنووری ئیدارەی سەربەخۆی زاخۆ دانرا.

لە رێوڕەسمەکەدا د. سامان بەرزنجی، وەزیری تەندروستیی حکوومەتی هەرێمی کوردستان گوتارێکی پێشکەش کرد و تیشکی خستە سەر هەنگاوەکانی چاکسازی لە کەرتی دەرمان.

، سامان بەرزنجی خۆشحاڵیی خۆی بە دانانی بەردی بناخەی کارگەکە دەربڕی و رایگەیاند: "ئەمڕۆ ئێمە بەشدارین لە راگەیاندنی یەکێک لە پڕۆژە هەرە گرنگ و ستراتیژییەکان لە هەرێمی کوردستان، کە ئەویش پڕۆژەی دروستکردنی کارگەی دەرمان و پێداویستیی پزیشکییە لە بوارەکانی ژیناو و موغەزییەکان. ئەم پڕۆژەیە هەنگاوێکی گرنگە لە چوارچێوەی هەوڵەکانی کابینەی نۆیەم بۆ هاندانی کەرتی تایبەت و پەرەپێدانی بەرهەمی ناوخۆیی."

وەزیری تەندروستی ئاماژەی بەوەش کرد، ئەم هەنگاوە دەبێتە هۆی ئەوەی هەرێمی کوردستان کەمتر پشت بە هاوردەکردنی پێداویستییە پزیشکییەکان ببەستێت و ئاسایشی دەرمان لە ناوخۆدا زیاتر پارێزراو بێت.

لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا، د. سامان بەرزنجی باسی لە پرۆسەی چاکسازی و کۆنترۆڵکردنی بازاڕی دەرمان کرد لە هەرێمی کوردستان و رایگەیاند "کابینەی نۆیەم بە سەرپەرشتیی مەسرور بارزانی، سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان، چاکسازییەکی ریشەیی لە کەرتی دەرماندا کردووە کە پێشتر بە شێوەیەکی ناڕێکخراو و بێ بنەما کاری تێدا دەکرا".

وەزیری تەندروستی گوتی: "لە رابردوودا دەرمانی قاچاخ و ساختە بەبێ سەرچاوەی باوەڕپێکراو دەهاتە هەرێمی کوردستان، بەڵام ئێستا توانراوە بە تەواوی کۆنترۆڵی ئەم بوارە بکرێت. لە رێگەی 12 رێنمایی نوێوە، سەرجەم کارگەکانی دەرمان، کۆمپانیاکانی هاوردەکردن، کۆگاکان و دەرمانخانەکان رێکخراونەتەوە."

لەبارەی نرخی دەرمانەوە، وەزیری تەندروستی ئامارێکی گرنگی ئاشکرا کرد و گوتی: "بەهۆی سیستەمی نوێی نرخدانان و پێداچوونەوە بە نرخی دەرمانەکان، توانراوە نرخی زیاتر لە 8 هەزار جۆر دەرمان لە بازاڕەکاندا داببەزێندرێت. ئەمەش وایکردووە تەنیا لە ساڵەکانی 2024 و 2025ـدا، نزیکەی 295 ملیار دینار کە بڕیار بوو بەهۆی گرانیی دەرمانەوە لە گیرفانی هاووڵاتییان بڕوات، بۆیان بگەڕێتەوە".

سامان بەرزنجی دڵنیایی دا کە پرۆسەی چاودێریکردنی دەرمان بەردەوامە و ئێستا سیستەمی ئەلیکترۆنی بۆ نرخدانان جێبەجێ کراوە، کە رێگە نادات هیچ دەرمانخانەیەک یان کۆمپانیایەک دەرمان بە نرخی جیاواز و گران بە هاووڵاتییان بفرۆشێت.

زانیارییەکانی تایبەت بە پڕۆژەکە بە کورتی:

- ناوی پڕۆژە: کارگەی داسن بۆ بەرهەمهێنانی ژیناو و پێداویستییە پزیشکییەکان.

- شوێن: ناحیەی باتێل لە ئیدارەی سەربەخۆی زاخۆ.

- رووبەر: 45,000 مەتر چوارگۆشە.

- گوژمە: 22 ملیۆن و 250 هەزار دۆلار.

- وەبەرهێنەر: کۆمپانیای شەماڵک میدیکاڵ (بە خاوەندارێتیی عەلی غازی عەبدوڵڵا).

- ماوەی جێبەجێکردن: 36 مانگ.

توانای بەرهەمهێنانی ساڵانەی کارگەکە:

- ژیناو (مەغەزی): 12 ملیۆن بوتڵ.

- حەب: 3 ملیۆن و 500 هەزار دانە.

- دلۆپێنەر (قەترە): 2 ملیۆن دانە.

- سرنج و دەرزی: 1 ملیۆن دانە.

گرنگی، ئامانج و پێکهاتەی پڕۆژەکە:

- ئاسایشی تەندروستی: زیادکردنی بەرهەمی ناوخۆیی کوالێتی بەرز، کەمکردنەوەی دەرمانی هاوردە، و خۆئامادەکردن بۆ هەر قەیرانێکی چاوەڕواننەکراوی دەرمان بە نرخێکی گونجاو.

- هەلی کار: لە کاتی دروستکردنیدا، دەرفەتی کار بۆ زیاتر لە 200 کەس لە ناوچەکە دەڕەخسێنێت.

- پشتگیریی زانستی: دەبێتە پاڵپشتییەک بۆ لێکۆڵینەوە زانستی و پەروەردەییەکان.

- پێکهاتەی مۆدێرن: بەپێی بەرزترین ستانداردی پزیشکی دروست دەکرێت، کە پێکهاتووە لە: تاقیگەی هاوچەرخی کۆنترۆڵی جۆری، کۆگای جیاواز بۆ کەرەستەی خاو و بەرهەمی کۆتایی، هۆڵی تایبەتی بەرهەمهێنان، باڵەخانەی خزمەتگوزاری، و رووبەری سەوزایی و پارکینگ.