ئێران سێ رۆژ پشووی بۆ مەراسیمی پرسەی خامنەیی راگەیاند

پێش کاتژمێرێک

حکومەتی ئێران بۆ مەراسیمی بەخاکسپاردنی عەلی خامنەیی، رێبەری کۆچکردووی ئەو وڵاتە، سێ رۆژ پشووی فەرمی راگەیاند. چاوەڕوان دەکرێت نزیکەی 20 ملیۆن کەس بەشداری لەو مەراسیمانەدا بکەن کە بەهۆی جەنگی رۆژهەڵاتی ناوەڕاستەوە بۆ چەند مانگێک دواخرابوو.

سێشەممە 23ـی حوزەیرانی 2026، حەسەن حەسەنزادە، فەرماندەی سوپای پاسداران و سەرپەرشتیاری مەراسیمەکە، رایگەیاند، رۆژانی شەممە و یەکشەممە (4 و 5ـی تەممووز) مەراسیمی ماڵئاوایی و نزا لە "موسەڵای گەورە"ی تاران بەڕێوەدەچێت. رۆژی دووشەممە 6ی تەممووز، مەراسیمی سەرەکیی پرسە دەبێت و تاران و سەرانسەری وڵات دەبێتە پشووی فەرمی.

بەپێی خشتەی مەراسیمەکان، دوای تاران، شاری (قوم) لە 7ـی تەممووزدا میوانداری مەراسیمێکی رێزلێنان دەکات، و دواجار لە 9ی تەممووزدا تەرمی عەلی خامنەیی لە شاری مەشهەد کە زێدی خۆیەتی بە خاک دەسپێردرێت. هاوکات بڕیارە رۆژی 8ـی تەممووز لە وڵاتی عێراقیش مەراسیمی هاوشێوە بۆ رێبەری پێشووی ئێران ئەنجام بدرێت.

ئەم مەراسیمە کە سەرەتا بڕیار بوو لە مانگی ئاداردا ئەنجام بدرێت، بەهۆی جەنگی ناوچەکە و ئەو هێرشانەی ئەمریکا و ئیسرائیل لە مانگی شوباتدا ئەنجامیاندا و بووە هۆی کوژرانی خامنەیی، دواخرا.

لە لایەکی تەرەوە، موجتەبا خامنەیی، کوڕی رێبەری پێشوو، کە لە سەرەتای مانگی ئادارەوە وەک رێبەری نوێ دەستنیشان کراوە، تا ئێستا لە بەرچاو ونە. موجتەبا لە هەمان ئەو هێرشەی باوکی تێدا کوژرا بریندار بوو و لەو کاتەوە تەنیا لە رێگەی بەیاننامە فەرمییەکانەوە پەیامەکانی بڵاودەکاتەوە.