مەسرور بارزانی پارکی باخچە هەڵواسراوەکانی بابل لە هەولێر دەکاتەوە

پێش کاتژمێرێک

مەسرور بارزانی، سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان، ئەمڕۆ سێشەممە 23ـی حوزەیرانی 2026، پارکێکی گەورە و مۆدێرنی بە ناوی "گەنناسا د بابل" (پارکی باخچە هەڵواسراوەکانی بابل) لە هەولێر کردەوە، کە بەرزترین ستوونی ئاڵای کوردستانی لەسەر ئاستی عێراق تێدا جێگیر کراوە و وەک ناونیشانێکی نوێی گەشتیاری و ژینگەیی دەبینرێت.

لە چوارچێوەی پڕۆژەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆ زیادکردنی رووبەری سەوزایی و دابینکردنی ژینگەیەکی تەندروست، پارکی "گەنناسا د بابل" لە مەراسیمێکی فەرمیدا کرایەوە. ئەم پارکە کە لەسەر رووبەری نزیکەی 59 هەزار مەتر چوارگۆشە بنیات نراوە بە 20 مانگ تەواوکراوە، بە یەکێک لە دەگمەنترین و مۆدێرنترین پارکە گشتییەکانی ناوچەکە دادەنرێت.

پڕۆژەکە خاوەنی سێ دەروازەی سەرەکییە کە ناوچەی عەنکاوە و پڕۆژەی (ئەربیل ئەڤینیو) پێکەوە دەبەستێتەوە. یەکێک لە تایبەتمەندییە هەرە دیارەکانی ئەم پارکە، بوونی ستوونی ئاڵایەکە بە بەرزی 63 مەتر، کە بەرزترین ستوونی ئاڵایە لە سەرانسەری عێراقدا، لەگەڵ بوونی زیاتر لە 50 ئاڵای دیکەی کوردستان کە دیمەنێکی ناوازەیان بە شوێنەکە دەبەخشێت.

لە رووی دیزاین و تەلارسازییەوە، پارکەکە پردێکی مارپێچی تێدایە کە 7 مەتر لە ئاستی زەوییەوە بەرزە، لەگەڵ تونێلێکی ژێرزەوی بۆ ئاسانکاری لە هاتوچۆی هاووڵاتییان. هەروەها بۆ لایەنی وەرزشی، یاریگایەکی پێشکەوتووی یاری "پادڵ" (WOP) لە ناو پارکەکەدا دروست کراوە.

ئەم پڕۆژەیە تەنیا رووبەرێکی سەوزایی نییە، بەڵکو وەک ناوەندێکی گەشتیاری، وەرزشی و تەندروستی مۆدێرن لە پایتەخت سەیر دەکرێت و پێشبینی دەکرێت ببێتە جێی سەرنجی هاووڵاتیان و گەشتیارانی ناوخۆ و دەرەوە.