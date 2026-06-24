لە دوای تەمەنی 35 ساڵییەوە پێویستە پێنج پشکنین بکەیت

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دکتۆرە "شێلی ماهاجان"، پسپۆڕی هیندی لە زانستی نەخۆشییەکان و جینۆمی کلینیکی، ئامۆژگاری ئەو کەسانە دەکات کە تەمەنیان لە سەروو 35 ساڵییەوەیە، بە شێوەیەکی خولی و بەردەوام پێنج جۆر پشکنینی پزیشکی ئەنجام بدەن بۆ دڵنیابوونەوە لە تەندروستییان.

بۆچی تەمەنی 35 ساڵی؟

بە گوتەی ئەم پزیشکە، لە دوای ئەم تەمەنە جەستەی مرۆڤ کەمتر دەتوانێت بەرگەی کاریگەرییەکانی ماندوێتی و سترێس، کەمخەوی، کەمیی جوڵە و سیستەمی ناڕێکی خواردن بگرێت، رەنگە مرۆڤ لە رووکەشدا هەست بە هیچ کێشەیەک نەکات، بەڵام لەم قۆناخەدا هەندێک تێکچوونی تەندروستی لە ناوەوە دەستپێدەکەن کە تەنها لە ڕێگەی پشکنینەوە دەدۆزرێنەوە و چارەسەر دەکرێن.

پشکنینە پێشنیازکراوەکان ئەمانەن:

1-پشکنینی ئاستی شەکرە

ئەمە لە سەرووی لیستەکەدایە، چونکە یارمەتیدەرە بۆ دەستنیشانکردنی پێشوەختەی نەخۆشی شەکرە یان ئەو نیشانانەی کە ئاماژەن بۆ ئەگەری تووشبوون بەو نەخۆشییە لە داهاتوودا.

2-تەندروستی دڵ و خوێنبەرەکان

پزیشکەکە جەخت دەکاتەوە کە پێویستە ئاستی "کۆلیستڕۆڵ" و "فشاری خوێن" بپێورێت، چونکە دوای تەمەنی 35 ساڵی مەترسی جەڵتەی دڵ و مێشک زیاد دەکات، ئەم پشکنینانە رێگری لەو مەترسییانە دەگرن.

3- فەرمانەکانی جەرگ و گورچیلە

کێشەکانی جەرگ و گورچیلە زۆرجار بۆ ماوەیەکی درێژ بە شاراوەیی دەمێننەوە و نیشانەیان نییە، بۆیە پشکنینی خولی دەبێتە هۆی دۆزینەوەی هەر گرفتێک پێش ئەوەی بگاتە قۆناخێکی مەترسیدار.

4-پشکنینی غودەی دەرەقی

غودە وەک "رێکخەری سەرەکی سووتانی وزە" لە جەستەدا کاردەکات، زۆرجار کێشەکانی غودە وەک ماندوێتی، دڵەڕاوکێ و کەمبوونەوەی وزە دەردەکەون، کە مرۆڤ وا دەزانێت تەنها ماندوێتی ئاساییە، بەڵام لە راستیدا تێکچوونی هۆرمۆنەکانە.

5-ڤیتامینەکانی D3 و B12

کەمیی ئەم دوو ڤیتامینە رەنگە نەبێتە هۆی نەخۆشییەکی کوشندە، بەڵام دەبێتە هۆی بێهێزییەکی بەردەوام، تێکچوونی مەزاج و کەمبوونەوەی توانای کارکردن، کە ئەمەش کوالیتی ژیانی مرۆڤ دادەبەزێنێت.

کردنی ئەم پشکنینانە کاتێکی کەمی دەوێت، بەڵام دەبێتە هۆی ئەوەی ژیانێکی تەندروستترت هەبێت و پێشوەختە رێگری لە نەخۆشییە درێژخایەنەکان بگریت.