لە سلێمانی ڤایرۆسێک 40%ی مریشکی کێڵگەکان لەناو دەبات

پێش دوو کاتژمێر

سەرۆکی کۆمەڵەی کێڵگە پەلەوەرییەکانی سلێمانی رایدەگەیەنێت، بەهۆی بڵاوبوونەوەی ڤایرۆسێکی کوشندەوە 40%ی مریشکی کێڵگە پەلەوەرییەکان مردار بوونەتەوە. هاوکات هۆشداری لە مایەپووچبوونی خاوەن کێڵگەکان دەدات، بەهۆی ئەوەی لە بازگەکانی عێراق رێگری لە ساخکردنەوەی بەرهەمەکانیان دەکرێت و بۆ هەر بارهەڵگرێک داوای چوار ملیۆن دیناریان لێ دەکرێت.

نازم عەبدوڵڵا، سەرۆکی کۆمەڵەی کێڵگە پەلەوەرییەکانی سلێمانی، لە لێدوانێکی تایبەتدا بۆ کوردستان24 رایگەیاند: ڤایرۆسێکی کوشندە لەناو کێڵگە پەلەوەرییەکان بڵاو بووەتەوە و 40%ی کێڵگەکانی گرتووەتەوە، بەو هۆیەوە 40%ی بەرهەمی مریشک لەناوچووە و مردار بووەتەوە. ئاماژەی بەوەش کرد، ئەمساڵ بەراورد بە ساڵانی رابردوو ڤایرۆسەکە بە شێوەیەکی کوشندەتر بڵاو بووەتەوە، چونکە شێداریی زەوی لە هەرێمی کوردستان کەمترە و ئەوەش کاریگەریی ڤایرۆسەکەی زیاتر کردووە.

سەرۆکی کۆمەڵەی کێڵگە پەلەوەرییەکانی سلێمانی روونی کردەوە، ڤایرۆسەکە سێ جۆری هەیە بە ناوەکانی (ئای بی، نیوکاسڵ و گەمبۆرۆ)، کە لە وڵاتانی ئەمریکا، ئێران، تورکیا و دەیان وڵاتی دیکەی جیهان بڵاو بووەتەوە.

نازم عەبدوڵڵا هۆشداریی لە مایەپووچبوونی خاوەن کێڵگە پەلەوەرییەکان دا و رایگەیاند، جگە لە زیانی ڤایرۆسەکە، رێگەیان پێ نادرێت بەرهەمی مریشک رەوانەی شارەکانی خواروو و ناوەڕاستی عێراق بکەن؛ لە بازگەکانی عێراق بۆ رێگەدان بە هەر بارهەڵگرێکی مریشک، داوای چوار ملیۆن دیناریان لێ دەکرێت، ئەمەش لە کاتێکدایە بەرزبوونەوەی نرخی عەلەف، سووتەمەنی و پێداویستییەکانی دیکە، بارگرانییەکی زۆری بۆ دروست کردوون.

بە گوتەی نازم عەبدوڵڵا، کۆی بەرهەمی ساڵانەی کێڵگە پەلەوەرییەکان دەگاتە 400 هەزار تۆن، لە کاتێکدا پێداویستیی ناوخۆی هەرێمی کوردستان تەنیا 150 هەزار تۆنە، بۆیە داوا لە حکوومەت دەکات کار بۆ دۆزینەوەی بازاڕ و ساخکردنەوەی بەرهەمەکانیان بکات.

بەگوێرەی ئامارەکان، لە هەرێمی کوردستان 1,585 کێڵگەی پەلەوەر هەن کە 700 پرۆژەیان نایاسایین؛ ئەو کێڵگانە ساڵانە 400 هەزار تۆن گۆشتی مریشک بەرهەم دەهێنن و بوونەتە سەرچاوەی دابینکردنی 400 هەزار هەلی کار و بژێوی بۆ سەدان خێزان.