9 هەزار و شەش کەس فۆڕمی دامەزراندیان پڕکردووەتەوە

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سەرۆکی لیژنەی باڵای دامەزراندن لە پارێزگای هەڵەبجە کۆتاییهاتنی پڕۆسەی ناوتۆمارکردنی بۆ ٢٥٠ پلەی وەزیفی ڕاگەیاند و ئاشکرای دەکات، کە نۆ هەزار و شەش کەس کێبڕکێ لەسەر ئەو میلاکانە دەکەن و لە هەفتەی داهاتووەوە پڕۆسەی وردبینیکردن لە فۆرمەکان دەستپێدەکات.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 24ـی حوزەیرانی 2026، ئارام شێخ جەمال، سەرۆکی لیژنەی باڵای دامەزراندن لە پارێزگای هەڵەبجە، بە ماڵپەڕی کوردستان24ـی گوت: خۆتۆمارکردنی ئەلیکترۆنی بۆ دامەزراندنی 250 کەس لەسەر میلاکی فەرمانگەکانی پارێزگاکە کۆتاییهاتووە.

سەبارەت بە هەنگاوەکانی داهاتوو، ئارام شێخ جەمال ئاماژەی بەوە کرد کە پڕۆسەی وردبینیکردن لە فۆرمی پێشکەشکاران لەم هەفتەیەدا دەستپێناکات، بەڵکو بڕیارە هەفتەی داهاتوو دەست بەو قۆناغە بکرێت. گوتیشی "ئەنجوومەنی راژەی گشتیی بە هەماهەنگی لەگەڵ لیژنەکەمان گەیشتوونەتە قۆناغی جێبەجێکردنی پرۆسەکە."

سەرۆکی لیژنەی باڵای دامەزراندن ئەوەشی خستە ڕوو، کە هەرچەندە تاوەکو ئێستا میکانیزمی کۆتایی بۆ جیاکردنەوەی ناوەکان دیارینەکراوە، بەڵام ئەنجوومەنی راژەی گشتیی لەسەر بنەمای ئەو "خاڵبەندییەی" کە پێشتر دیاریکراوە کارەکان ئەنجام دەدات.

ئارام شێخ جەمال جەختی لەوە کردەوە کە پڕۆسەکە کاتی پێویستە و ناتوانرێت پەلەی لێ بکرێت، چونکە قەبارەی پێشکەشکردنەکە زۆرە؛ لەکاتێکدا تەنیا پێویستیان بە 250 کەس هەیە، زیاتر لە 9 هەزار کەس فۆڕمیان پڕکردووەتەوە (بە وردی 9,006 کەس) بۆ پڕکردنەوەی 32 پسپۆڕی جیاواز لە 51 فەرمانگەی حکوومی لە سنووری پارێزگای هەڵەبجە.

دوابەدواى ڕەزامەندىی سەرۆکایەتى ئەنجومەنى وەزیران بە نووسراویان ژمارە (12340) لە رێکەوتى 6/10/2025 و دیاریکردنى بوارى پسپۆریی پێویست لەلایەن پارێزگاى هەڵەبجە بە نووسراویان ژمارە (1/804) لە 30/3/2026 بۆ دامەزراندنى (250) کەس لە (32) پسپۆریی جیاواز لەسەر میلاکى گرێبەستى فەرمانگەکانى حکومەتى هەرێم لە سنوورى پارێزگاى ناوبراو، ئەنجومەنى راژەى گشتى لینکى فەرمى بۆ پڕکردنەوەى فۆرمى داواکارى دامەزراندن بڵاوکردەوە.