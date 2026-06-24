قایمقامی هەڵەبجە: رێگە نادەین ئۆتۆمبێلی بێ سەرەتا لەناو بازاڕ رابگیرێت

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لیژنەی ئەمنی لە قایمقامییەتی هەڵەبجە بە مەبەستی رێکخستنەوەی ناو بازاڕ و توندکردنی رێکارە ئەمنییەکان، رێگری لە راگرتنی ئۆتۆمبێلی بێ سەرەتا و ماتۆڕسکیل لە سەنتەری شارەکە دەکات.

سمکۆ سالار، قایمقامی هەڵەبجە بە کوردستان 24 ی راگەیاند، لە چوارچێوەی رێکارەکانیان بۆ پاراستنی ئاسایش و سەقامگیری شار و رێکخستنەوەی ناو بازاڕ، بڕیاریان داوە رێگە بە ئۆتۆمبێلی بێ سەرەتا نەدرێت لە سەنتەری شار و بازاڕی سەرەکی هەڵەبجە رابگیرێت.

قایمقامی هەڵەبجە ئاماژەی بەوەش کرد، ئەو ئۆتۆمبێلانە تەنیا بۆیان هەیە بە بازاڕی سەرەکیدا تێپەڕن، بەڵام بۆیان نییە ئۆتۆمبێلەکانیان رابگرن. سەبارەت بە هۆکاری ئەم بڕیارە، سمکۆ سالار گوتی: "کاتێک ئۆتۆمبێلێکی بێ سەرەتا لە سەنتەری بازاڕ رادەگیرێت، پۆلیسی هاتوچۆ ناتوانێت پسوولەی سزای بۆ بکات، بۆیە لە حاڵەتی پابەندنەبوون بە رێکارەکانی هاتوچۆ ناتوانرێت سزا بدرێن."

هەر بەگوێرەی بڕیارە نوێیەکە، رێگری تەواو دەکرێت لە راگرتنی ماتۆڕسکیل لەناو بازاڕ و ئەو شوێنانەی کە دەبنە هۆی دروستبوونی ئاستەنگ و گرفت بۆ هاتوچۆی هاووڵاتییان.

بەگوێرەی ئامارە فەرمییەکان، نزیکەی 50000 ئۆتۆمبێلی بێ سەرەتا لە هەرێمی کوردستان هەن. حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە ساڵی 2023 بڕیاری تۆمارکردن و پشکنینی بۆ ئەو ئۆتۆمبێلانە دەرکرد و تا ئێستاش خاوەنی نزیکەی 30000 ئۆتۆمبێلی بێ سەرەتا فۆرمی تۆمارکردنیان پڕکردووەتەوە.