زۆرترین حاڵەتی خنکان لە هەولێر و زاخۆ تۆمار کراون

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لە سەرەتای ئەمساڵەوە 34 کەس لە هەرێمی کوردستان، لە ئاودا خنکاون؛ زۆرترینیان لە هەولێر و زاخۆ بوون.

سەرکەوت کارەش، گوتەبێژی بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی بەرگریی شارستانیی هەرێمی کوردستان بە ماڵپەری کوردستان24ـی راگەیاند، لە سەرەتای ئەمساڵەوە تا ئەمڕۆ چوارشەممە، 24ـی حوزەیرانی 2026، 34 کەس لە هەرێمی کوردستان، لە ئاودا خنکاون.

سەرکەوت کارەش ئاماژەی بەوەش دا، زۆرترین حاڵەتەکانی خنکان لە هەولێر و زاخۆ تۆمارکراون کە ژمارەیان 16 کەسە. ئەوانەی دیکەش بەسەر پارێزگا و ئیدارە سەربەخۆوەکانی هەرێمی کوردستان دابەش بوون.

گوتەبێژی بەرگریی شارستانیی باسی لەوەش کرد، تــەرمی سەرجەم ئەو کەسانە دۆزراونەتەوە کە خنکاون جگە لە هاوڵاتییەک کە لە سنووری ئیدارەی گەرمیان خــنکاوە.

سەرکەوت کارەش هۆکاری زۆربوونی حاڵەتەکانی خنکانی بۆ "کەمتەرخەمی، ناشارەزایی، پابەندنەبوون بە رێنماییەکانی بەرگریی شارستانی و بەرزبوونەوەی ئاستی ئاوی چەم، رووبار و بەنداوەکانی هەرێمی کوردستان" گەڕاندەوە.

ئەمە لە کاتێکدایە، بە گوێرەی ئامارەکانی بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی بەرگریی شارستانی، ساڵی رابردوو، 68 کەس لە هەرێمی کوردستان لە ئاودا خنکاون.