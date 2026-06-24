هەفتەی داهاتوو شاندێکی باڵای هەرێمی کوردستان سەردانی بەغدا دەکات

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ئەنجوومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان بە سەرپەرشتیی مەسرور بارزانی، سەرۆکوەزیران کۆبووەوە و تێیدا بە کۆی دەنگ پێشنیازی وەزارەتی کاری بۆ دیاریکردنی کەمترین مووچەی مانگانەی خانەنشینیی کرێکارانی کەرتی تایبەت بە بڕی 500 هەزار دینار پەسەند کرد؛ هاوکات پشتگیریی خۆی بۆ کۆنووسی هاوبەشی گومرگی هەرێم و بەغدا لەسەر جێبەجێکردنی سیستەمی ئەسیکۆدا دەربڕی.

ئەنجوومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان راگەیەندراوێکی بڵاو کردەوە و تێیدا ئاماژەی داوە، ئەمڕۆ چوارشەممە 24ـی حوزەیرانی 2026، بە سەرپەرشتیی سەرۆک وەزیران مەسرور بارزانی و بە ئامادەبوونی قوباد تاڵەبانی، جێگری سەرۆک وەزیران، ئەنجوومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان کۆبووەوە.

لە راگەیەندراوەکەدا هاتووە، لە بڕگەی یەکەمی کۆبوونەوەکەدا، پوختەی کۆنووسی هاوبەشی نێوان دەستەی گومرگی فیدراڵ و گومرگی هەرێمی کوردستان سەبارەت بە جێبەجێکردنی سیستەمی ئەسیکۆدا خرایەڕوو، کە لە رۆژی 18ـی حوزەیرانی 2026، لە بەغدا واژۆ کرا.

لەمبارەیەوە لیژنەی تەکنیکیی حکوومەتی هەرێمی کوردستان وردەکاریی کۆنووسی کۆبوونەوەی هاوبەش و لەیەکترگەیشتنی سەرەتایی نێوان حکومەتی فیدراڵ و هەرێم بۆ ئەنجوومەن خستەڕوو.

ئاماژەشی داوە، ئەنجوومەنی وەزیران، بە بایەخەوە لە لەیەکتێگەیشتنی هاوبەشی نێوان هەردوو لا دەڕوانێت کە ئامانجی یەکخستنی رێکارە گومرگییەکان لە سەرتاسەری عێراق و بەئەلکترۆنیکردنی رێکارە گومرگییەکان و پەرەپێدانی روونی و شەفافیەتە لە داهاتی سنوورە گومرگییەکان، کە لە کۆتاییدا دەبێتە هۆی زیادکردنی داهاتی گشتی و کەمکردنەوەی رووتین و برەودان بە جوڵەی بازرگانی لە دەروازە سنوورییەکان، بۆیە حکوومەتی هەرێمی کوردستان هەمیشە پشتیوانیی ئەم هەنگاوانە بووە و برەوی پێداوە.

بە پێی راگەیەندراوەکە، ئەنجوومەنی وەزیران، وێڕای پشتیوانی لە کۆنووسی کۆبوونەوەی هاوبەشی هەردوو دەستەی گومرگی فیدراڵ و هەرێم، لە هەمان کاتدا وەزارەتەکانی ( دارایی و ئابووری، بازرگانی و پیشەسازی، ناوخۆ، پلاندانان، کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو، تەندروستی ) و دەستەی وەبەرهێنان و فەرمانگەی تەکنۆلۆژیای زانیاری راسپارد بۆ هاوئاهەنگیکردن لەگەڵ هاوتاکانیان لە حکوومەتی فیدراڵ بۆ ئامادەسازیی پەسەندکردنی کۆتایی لە کۆبوونەوەی ئەنجوومەنی وەزاریی بۆ ئابووری کە بڕیارە هەفتەی داهاتوو ، شاندێکی باڵای هەرێمی کوردستان بۆ ئەم مەبەستە سەردانی بەغدا بکات.

هەر لەمبارەیەوە ئەنجوومەنی وەزیران، داوا لە حکوومەتی فیدراڵ دەکات لە نزیکترین دەرفەتدا، کۆبوونەوەی ئەنجوومەنی وەزاریی بۆ ئابووری ساز بکرێت بە مەبەستی پەسەندکردنی کۆتایی و جێبەجێکردنی رێکەوتنەکان کە رۆڵی بەرچاوی دەبێت لە زیادکردنی داهاتی گشتی و بەکارهێنانەوەی لە خزمەتی گشتی هاووڵاتییان و هەروەها رێکخستنەوەی پەیوەندیی دەستووری و قانوونی نێوان دامەزراوە فیدراڵییەکان و هەرێم لە چوارچێوەی دەستووردا .

لە بەشێکی دیکەی راگەیەندراوەکەدا باس لەوە کراوە، لە بڕگەی دووەمدا ، ئەنجوومەنی وەزیران گفتوگۆی لەبارەی بابەتی خانەنشینی و دەستەبەری کۆمەڵایەتیی کرێکاران کرد.

ئەنجوومەنی وەزیران دەشڵێت: سەرەتا وەزیری کار و کاروباری کۆمەڵایەتی راپۆرتێکی پوختی خستەڕوو سەبارەت بە چاکسازییەکانی بواری خانەنشینی و دەستەبەری کۆمەڵایەتیی کرێکاران، بە تایبەتی بە دیجیتاڵکردنی رێکارەکان لە بەڕێوەبەرایەتییەکانی دەستەبەری کۆمەڵایەتی و چالاککردنی سندووقی دەستەبەری کۆمەڵایەتی و گلدانەوەی لێبڕینی خانەنشینی و دەستەبەری کۆمەڵایەتیی کرێکاران و بەشداریی داراییی خاوەنکار لەم سندووقە و چالاکردنی نووسینگەکانی بەکارخستن و رەخساندنی دەرفەتی کار بۆ گەنجان، سەرەڕای سازدانی خولەکانی راهێنان و فێرکردنی پیشەکان، کە ئەم رێکارانەش وای کردووە کە ژمارەی ئەو پڕۆژانەی دەستبەر کراون، بگاتە نزیکەی 64 هەزار پڕۆژە، و سەرەڕای زیادبوونی ژمارەی کرێکارانی دەستەبەرکراو بە شێوازێکی بەرچاو، کە ئێستا ژمارەیان گەیشتووەتە نزیکەی 320 هەزار کرێکار، ئەوەی ئەم رێکارانە بووەتە هۆی هاندانی گەنجان بۆ پڕکردنەوەی دەرفەتەکانی کارکردن لە کەرتی تایبەت و دابینکردنی مافی خانەنشینی و وەرگرتنی پاداشتی کۆتایی خزمەت بۆیان دوای گەیشتنیان بە تەمەنی خانەنشینی بەگوێرەی یاسا بەرکارەکان، لە دوا بڕگەی راپۆرتەکەیدا، وەزیری کار و کاروباری کۆمەڵایەتی، پێشنیازی دیاریکردنی کەمترین مووچەی مانگانەی خانەنشینی کرێکارانی کەرتی تایبەت کرد بە بڕی پێنجسەد هەزار دینار.

هەروەها ئاماژەشی داوە، سەرەتا سەرۆک و جێگری سەرۆک وەزیران بە ناوی ئەنجوومەنی وەزیرانەوە، دەستخۆشییان لە وەزیری کار و کاروباری کۆمەڵایەتی کرد کە لە چەند ساڵی رابردوودا، وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەڵایەتی، لە چوارچێوەی بەرنامەی کاری حکوومەتدا، بە هاوکاریی نووسینگەی سەرۆک و جێگری سەرۆک وەزیران، کار و پڕۆژە و چالاکیی گرنگیان ئەنجامداوە لەم بوارەدا.

ئەنجوومەنی وەزیران بە بایەخەوە، هەڵسەنگاندنی بۆ ئەو هەنگاو و رێکارانە کرد کە بوونەتە هۆی برەودان بە بەکارخستن لە دەرفەتەکانی کارکردن لە کەرتی تایبەت و هەوڵدان بۆ یەکسانکردنی مافەکانی خانەنشینی و دەستەبەر لە هەردوو کەرتی تایبەت و گشتی و پاراستنی مافی کرێکاران و چالاککردنی سندووقی خانەنشینی و دەستەبەری کۆمەڵایەتی.

لە دوای گفتوگۆ و راگۆڕینەوە، ئەنجوومەنی وەزیران بە کۆی دەنگ، پێشنیازی وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەڵایەتی پەسەند کرد بۆ دیاریکردنی کەمترین مووچەی مانگانەی خانەنشینی کرێکارانی کەرتی تایبەت بە بڕی 500 هەزار دینار.