وەبەرهێنانی سلێمانی: بڕیارەکانی بەغدا کاریگەریان لەسەر وەبەرهێنانی کوردستان نابێت

پێش دوو کاتژمێر

بەڕێوەبەری گشتیی وەبەرهێنانی سلێمانی رایدەگەیەنێت، بڕیارەکانی حکوومەتی فیدراڵ سەبارەت بە راگرتنی مۆڵەتی پڕۆژەکانی نیشتەجێبوون هیچ کاریگەرییەکی لەسەر هەرێمی کوردستان نییە و پرۆسەی وەبەرهێنان لە هەرێم بەپێی یاسا و رێنماییە تایبەتەکانی حکوومەتی هەرێم بەردەوامە.

ئامانج جەلال، بەڕێوەبەری وەبەرهێنانی سلێمانی بە کوردستان24 راگەیاند "بڕیاری حکوومەتی عێراق بۆ راگرتنی مۆڵەتی نوێی پڕۆژەکانی نیشتەجێبوون بە هیچ شێوەیەک هەرێمی کوردستان ناگرێتەوە، چونکە سەرجەم پڕۆژەکانی وەبەرهێنان لە هەرێم بەپێی یاسای ژمارە (4)ی ساڵی 2006ی پەرلەمانی کوردستان و بڕیارەکانی حکوومەتی هەرێم کار دەکەن، نەک حکوومەتی عێراق."

سەبارەت بە دۆخی پڕۆژەکانی نیشتەجێبوون لە هەرێم، ئامانج جەلال ئاشکرای کرد، ماوەی دوو ساڵە بە بڕیاری ئەنجوومەنی باڵای وەبەرهێنان، پێدانی مۆڵەتی نوێ بۆ پڕۆژەی نیشتەجێبوون لە هەرێمی کوردستان راگیراوە؛ ئەو پڕۆژانەشی ئێستا کاریان تێدا دەکرێت، پێشتر مۆڵەتی فەرمییان وەرگرتووە.

گوتیشی "مۆڵەتدان بە پڕۆژەکان پێویستی بە کات و رێکاری ورد هەیە، بەشێوەیەک کە رەزامەندی 18 لایەنی پەیوەندیدار پێویستە تا پڕۆژەیەک دەچێتە قۆناخی جێبەجێکردنەوە."

لەبارەی ئاماری پڕۆژەکانی سلێمانی، بەڕێوەبەری وەبەرهێنان گوتی: لە ئێستا 35 پڕۆژەی نیشتەجێبوون لە قۆناخی جێبەجێکردندان و بەشێکیان لە لێواری تەواوبووندان، هەروەها 17 پڕۆژەی دیکەش کە مۆڵەتی وەزارەتی شارەوانییان هەبووە، کارەکانیان کۆتایی هاتووە.

ئامانج جەلال جەختی کردەوە، هیچ پڕۆژەیەک لە سلێمانی رانەگیراوە، بەڵام سستیی کارکردن لە هەندێک پڕۆژەدا پەیوەندی بە هۆکاری دەرەکییەوە هەیە، لەوانە ئاڵۆزییەکانی رێڕەوە ئاوییەکان و گەرووی هورمز، کە بووەتە هۆی درەنگ گەیشتنی کەرستە و پێداویستییەکان لە دەرەوەی وڵات بۆ پڕۆژەکان.