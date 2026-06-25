ئەوقافی میسر ستایشی پێکەوەژیان و سەقامگیریی هەرێمی کوردستان دەکات

پێش کاتژمێرێک

وەزیری ئەوقافی میسر، دڵخۆشیی خۆی بەو پێکەوەژیانە دەربڕی کە لە هەرێمی کوردستان هەیە، هەروەها پێشکەوتنەکانی کوردستانیشی بەرز نرخاند.

پێنجشەممە 25ـی حوزەیرانی 2026، ئوسامە ئەزهەری، وەزیری ئەوقافی میسر، لە قاهیرە، پێشوازیی لە شاندی وەزارەتی ئەوقاف و کاروباری ئایینیی هەرێمی کوردستان کرد.

بە پێی راگەیەنراوی وەزارەتی ئەوقافی هەرێمی کوردستان، لە کۆبوونەوەکەدا پەرەپێدانی هەماهەنگیی هاوبەش و بەهێزکردنی پەیوەندییە گشتیەکانی نێوان هەردوو لا تاوتوێ کران.

هەر لە کۆبوونەوەکەدا، پشتیوان سادق، وەزیری ئەوقافی هەرێمی کوردستان، ئامادەی وەزارەتەکەی بۆ سوودوەرگرتن لە ئەزموون و تواناکانی وەزارەتی ئەوقافی میسر لە پێناو خزمەتکردنی زیاتری بواری ئایینی، پێکەوە ژیان و رووبەڕووبوونەوەی بیری توندڕەوی و مەشق و راهێنان نیشاندا.

لای خۆیەوە وەزیری ئەوقافی میسر، دڵخۆشیی خۆی بەو سەردان و سەقامگیری و پێکەوەژیانە دەربڕی کە لە هەرێمی کوردستان هەیە و پێشکەوتنەکانی کوردستانیشی بەرز نرخاند.

هاوکات هەردوو لا بڕیاریان دا لە ئاییندەیەکی نزیکدا، تەواوی بریارەکانی ئەم کۆبوونەوەیە بخەنە واری جێبەجێکردن و لیژنەیەکی هاوبەش بۆم ئەم مەبەستە پێکبهێنن.