هۆڵەندا گەشتە ئاسمانییەکانی بۆ عێراق و هەرێمی کوردستان دەستپێدەکاتەوە

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باڵیۆزخانەی هۆڵەندا لە عێراق رایگەیاند، بە ئاساییبوونەوەی دۆخی ناوچەکە و سەقامگیربوونەوەی ئاسمانی ناوچەکە، گەشتە ئاسمانییەکان لە فڕۆکەخانەکانی هۆڵەنداوە بۆ فڕۆکەخانەکانی عێراق و هەرێمی کوردستان دەستپێدەکاتەوە.

پێجشەممە 25ـی حوزەیرانی 2026، باڵیۆزخانەی هۆڵەندا لە عێراق لە پەڕەی تایبەتیدا لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی ئێکس بڵاوی کردەوە، هەواڵێکی خۆش و رێنماییەکانی گەشتەکانی نێوان هۆڵەندا بۆ عێراق و هەرێمی کوردستان نوێکراوەتەوە.

هەروەها ئاماژەی داوە، بەشێکی فراوانی عێراقی فیدراڵ و هەرێمی کوردستان لە دۆخی سوورەوە بۆ پرتەقاڵی گۆڕاوە، ئەمەش ئاماژەیە بۆ گەڕانەوەی دۆخەکە بۆ پێش جەنگی ئێران و نائارامییەکانی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست و ناوچەکە، هەر بۆیە لەمەودوا گەشتە گرنگە ئاسمانییەکان دەستپێدەکەنەوە.

هێڵی ئاسمانیی هۆڵەندا دواجار لە 21ـی نیسانی ئەمساڵ، بەهۆی دۆخی جەنگ و نائارامییەکانی ناوچەکە سەرجەم گەشتە ئاسمانییەکانی بۆ رۆژهەڵاتی ناوەڕاست تا 28ـی حوزەیران هەڵوەشاندەوە و رایگەیاندبوو، بەهۆی نەبوونی دڵنیایی و ناسەقامگیریی ناوچەکە بۆیە جارێکی دیکە سەرجەم گەشتی فڕۆکەخانەکانی هۆڵەندای بۆ ناوچەکە هەڵوەشاندووەتەوە تا ئەو کاتەی دڵنیایی و رێنمایی نوێ دەگات.