ئیدارەی ترەمپ مەرجی قورس بۆ حکوومەتی عێراق دادەنێت

پێش کاتژمێرێک

'پەیمانگای رۆژهەڵاتی ناوەڕاست'ـی ئەمریکی لە راپۆرتێکدا ئاشکرای دەکات، ئیدارەی دۆناڵد ترەمپ ئامادەیە چاوپۆشی لە لە هەڵوێستەکانی ئێستای عێراق بەرانبەر ئێران بکات، بەو مەرجەی بەغدا بە تەواوی روو لە رۆژئاوا بکات و پەیوەندییەکانی لەگەڵ ئەمریکا و وڵاتانی عەرەبی بەهێزتر بکات.

بەگوێرەی راپۆرتەکە، واشنتن چاوەڕوانی گۆڕانکاریی گەورە لە شێوازی حوکمڕانیی عێراق دەکات، بڕیارە لە ناوەڕاستی مانگی داهاتوودا، عەلی زەیدی، سەرۆکوەزیرانی عێراق سەردانی واشنتن بکات، ئەمریکییەکان وەک "پیاوێکی کار و پۆزەتیڤ" سەیری زەیدی دەکەن، بەڵام هۆشداری دەدەن لەوەی کە نابێت چاوەڕوانییەکان لەبارەی سەرۆکوەزیرانی نوێی عێراق نەرێنی بێت، چونکە ئەزموونی رابردوویان لەگەڵ سەرۆکوەزیرانەکانی پێشوو نائومێدکەر بووە.

ئیدارەی ترمپ لە رێگەی "تۆم بەڕاک"ی نێردەی تایبەتەوە، نەخشەڕێگەیەکی بۆ زەیدی دیاری کردووە کە سێ تەوەری سەرەکی لەخۆ دەگرێت:

1. هەڵوەشاندنەوەی حەشدی شەعبی و چەککردنی گرووپەکانی تر، کە ئەمەش پێویستی بە بڕیاری پەرلەمان و بوێریی سیاسی هەیە.

2. واشنتن دەیەوێت ژینگەیەکی ئارام بۆ کۆمپانیاکانی نەوت و وەبەرهێنان لە بەسرا و هەرێمی کوردستان دابین بکرێت و لە هێرشی میلیشیاکان بپارێزرێن.

3. گۆڕینی ئاراستەی سیاسی و ئابووری عێراق بەرەو وڵاتانی کەنداو و رۆژئاوا، هاوشێوەی ئەو گۆڕانکارییەی کە واشنتن دەیەوێت لە سووریادا بیبینێت.

راپۆرتەکە ئاماژە بەوە دەکات کە زەیدی لەبەردەم تاقیکردنەوەیەکی سەختدایە؛ لە لایەکەوە دەبێت رەچاوی هێڵە سوورەکانی ئەمریکا بکات لە دەستنیشانکردنی وەزیرەکانی ناوخۆ و بەرگری، لە لایەکی تریشەوە ناچارە بۆ رازیکردنی لایەنەکانی چوارچێوەی هەماهەنگی هەندێک سازش بکات، گەورەترین ئاستەنگیش بریتییە لەو دەستوەردانە قووڵەی ئێران لە ناو وەزارەتەکان و کەرتی ئابووری عێراقدا کە چەندین ساڵە رەگی داکوتاوە.

پەیمانگاکە پێشنیازێک دەکات واشنتن سیاسەتێک پەیڕەو بکات؛ ئەویش ئەو گرووپانەی چەک دادەنێن و دەبنە حزبی سیاسی، سزاکانیان لەسەر هەڵبگیرێت، بەڵام ئەوان رەتیدەکەنەوە بێنە ژێر رکێفی دەوڵەت.

لە راپۆرتەکەدا جەخت کراوەتەوە ئیدارەی ترمپ چیتر ئەو سیاسەتەی پێشووی بەغدا قبوڵ ناکات کە دەیویست لە نێوان واشنتن و تاراندا هاوسەنگی رابگرێت، بۆ ترمپ، ئەم تەمومژە کۆتایی هاتووە و دەبێت عێراق بە تەواوی لایەنگری خۆی بۆ رۆژئاوا یەکلا بکاتەوە.