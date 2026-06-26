بەریتانیا.. شانۆگەری "ناوچەی ئارام" مێژووی کوردی هێنایە سەر شانۆ

پێش دوو کاتژمێر

شانۆگەری "ناوچەی ئارام"، لە دەرهێنانی یاد دین، دەرهێنەری ناسراوی کوردە، کە پەنجەرەیەکی هونەری بۆ یەکێک لە هەستیارترین لاپەڕەکانی مێژووی هاوچەرخی کوردستان کردەوە، لە شانۆی ئارکۆلا لە لەندەنی پەیتەختی بەریتانیا نمایشکرا.

رزگار باهیر، هونەرمەندی کورد، دەربارەی ئەو نمایشە شانۆییە لە بەریتانیا بە کوردستان24ی گوت، "ناوەڕۆکی نمایشەکە دەگەڕێتەوە بۆ ساڵی 1991؛ قۆناخێکی هەستیار لە مێژووی نوێی کوردستان، کاتێک هەزاران خێزان ناچار بوون بەرەو چیاکان کۆچ بکەن و چیا ببێتە شوێنی پاراستن، چاودێری و مانەوە. بەرهەمەکە بە شێوەیەکی هونەری تیشک دەخاتە سەر پەیوەندی قووڵی نێوان مرۆڤ و سروشت، و ئەو رۆڵەی دیپلۆماتکاران و بڕیارە سیاسییەکان لە دیاریکردنی چارەنووسی خەڵکدا هەیانبوو."

رزگار باهیر گوتیشی، "یاد دین، دەرهێنەری شانۆگەرییەکە، لە رێگەی ئەزموونی خۆی و خوێندنەوەی رووداوە سیاسی و مرۆییەکانی ئەو سەردەمە، نمایشێکی دروستکردووە کە سنووری رووداوە مێژووییەکان تێدەپەڕێنێت و پرسیار لەسەر بیرکردنەوەی هاوچەرخ دەکات؛ لەسەر ئەوەی چۆن مێژوو هێشتا کاریگەری لەسەر ئێستامان هەیە."

ئەو هونەرمەندە باس لە گرنگترین ساتەکانی نمایشەکە دەکات و دەڵێت، "لە یەکێک لە کاریگەرترین ساتەکانی نمایشەکەدا، مۆسیقای شمشاڵ ژەنرا؛ بە ئامێرێک کە لە پاشماوەی چەک دروستکراوە. ئەو دەنگە، کە لەلایەن رزگاربویەکی کوردی ئێزدی پێشکەش دەکرێت، واتایەکی هێمایی هەڵدەگرێت؛ گۆڕینی ئامرازێکی توندوتیژی بۆ دەنگێکی ژیان، هونەر و بیرەوەری."

شانۆگەری "ناوچەی ئارام"، رۆژی چوارشەممە، 24ی حوزەیرانی 2026، لە شانۆی ئارکۆلا لە لەندەنی پایتەختی بەریتانیا، بە ئامادەبوونی ژمارەیەک لە هاوڵاتیانی کورد و کەسایەتییە ئەکادیمی و رۆشنبیرییە بریتانییەکان بەڕێوەچوو و چەند رۆژێک بەردەوام دەبێت.