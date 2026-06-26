لوبنان، ئیسرائیل و ئەمریکا رێککەوتنێکی سێقۆڵییان واژۆ کرد
هەریەک لە لوبنان و ئیسرائیل و ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا، ڕێککەوتنێکی چوارچێوەیی مێژووییان واژۆ کرد.
هەینی، لە ڕێوڕەسمێکی فەرمیدا، نوێنەرانی لوبنان و ئیسرائیل بە نێوەندگیریی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا ڕێککەوتنێکی چوارچێوەیی سێقۆڵییان واژۆ کرد. ئامانجی سەرەکیی ئەم ڕێککەوتنە داڕشتنی نەخشەڕێگەیەکە کە لە کۆتاییدا ببێتە هۆی واژۆکردنی ڕێککەوتننامەیەکی گشتگیری ئاشتی لە نێوان هەردوو وڵاتدا.
مارکۆ ڕوبیو، وەزیری دەرەوەی ئەمریکا، کە سەرپەرشتیی ڕێوڕەسمی واژۆکردنی ڕێککەوتنەکەی دەکرد، ڕایگەیاند: "ئێمە زۆر دڵخۆشین کە گەیشتن بە ڕێککەوتنێکی چوارچێوەیی لە نێوان حکوومەتی سەروەری لوبنان و حکوومەتی ئیسرائیلدا ڕادەگەیەنین، کە بە نێوەندگیری و پاڵپشتیی تەواوی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا ئەنجام دراوە."
وەزیری دەرەوەی ئەمریکا جەختی لەوەش کردەوە کە ئەم ڕێککەوتنە "دەستپێکی داڕشتنی چوارچێوەیەکە بۆ بەدیهێنانی ئاشتی و ئاسایشی بەردەوام لە ناوچەکەدا."
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