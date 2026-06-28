پێشنیازێکی نوێ بۆ تەواوکردنی کابینەکەی زەیدی پێشکەش کراوە

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چوارچێوەی هەماهەنگی پێشنیازی زیادکردنی دوو وەزارەت لە کابینەکەی عەلی زەیدی دەکات، بۆ ئەم ئامانجەش دەیەوێت وەزارەتەکانی گەشتوگوزار و رۆشنبیری لە یەکتر جیا بکاتەوە و بیانخاتە ژێر دەسەڵاتی خۆی، هاوکات بڕیارە دوای پشووی پەرلەمان دەنگ لەسەر نۆ وەزارەتە ماوەکەی حکوومەت بدرێت.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 28ـی حوزەیرانی 2026، مەحموود حەیانی، سەرکردە لە هاوپەیمانیی "فەتح" بــــە کوردستان24ـی راگەیاند، گفتوگۆ لەسەر پێشنیازی زیادکردنی دوو وەزارەت بۆ لایەنەکانی ناو چوارچێوەی هەماهەنگی کراوە.

ئەو سەرکردەیە ئاماژەی بەوەش دا، بە دڵنیاییەوە ئەم پێشنیازە ئاراستەی عەلی زەیدی سەرۆکوەزیرانی عێراق دەکرێت، بەڵام هێشتا بە یەکجاری یەکلا نەکراوەتەوە.

دەربارەی ناوی ئەو وەزارەتانە، مەحموود حەیانی گوتی، چوارچێوەی هەماهەنگی پێشنیاز دەکات وەزارەتی گەشتوگوزار و رۆشنبیری پێ بدرێن. بەپێی پێشنیازەکە، وەزارەتی گەشتوگوزار و رۆشنبیری لە یەکتر جیا دەکرێنەوە، بەشێوەیەک وەزارەتی گەشتوگوزار بە تەنیا و وەزارەتی رۆشنبیری و شوێنەوار بە تەنیا دەمێننەوە و هەردووکیان بە لایەنەکانی ناو چوارچێوەی هەماهەنگی دەدرێن.

لەلایەکی دیکەوە بەپێی زانیارییەکان، ئەحمەد ئەسەدی یەکێکە لە بەهێزترینەکان بۆ وەرگرتنی یەکێک لەم دوو وەزارەتە.

رۆژی 14ی ئایاری 2026، پەرلەمانی عێراق متمانەی بە 14 وەزیری کابینەکەی حکوومەتی عەلی زەیدی دا و پێنج کاندیدیش بۆ پۆستە وەزارییەکان رەتکرانەوە. لە ئێستادا نۆ وەزارەت ماونەتەوە و دەنگیان لەسەر نەدراوە، بڕیاریشە دوای کۆتاییهاتنی پشووی پەرلەمانی عێراق، دەنگدان بەم نۆ وەزارەتە بخرێتە بەرنامەی کاری پەرلەمانەوە و کابینەی حکوومەتی فیدراڵی تەواو بکرێت.