وەزارەتەکانی هەرێم و فیدراڵ لەسەر رۆژ مێری کشتوکاڵی رێککەوتن

پێش دوو کاتژمێر

دکتۆر قارەمان مەولوود، گوتەبێژی وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاوی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆ کوردستان24 ـی پشتڕاستکردەوە، لەگەڵ وەزارەتی کشتوکاڵی عێراق لەسەر رۆژ مێری کشتوکاڵی گەیشتوونەتە رێککەوتنی سەرەتایی و بەربەستەکانی بەردەم بەرهەمەکانی هەرێمی کوردستان هەڵدەگیرێن.

گوتەبێژی وەزارەتی کشتوکاڵ ئەوەشی راگەیاند، حکوومەتی عێراق نووسراوێکی ئاراستەی سەرجەم بازگەکان بە تایبەت بازگەی مووسڵ و مەخموور کردووە بۆ ئەوەی رێگە بە ناردنی بەرهەمی کشتوکاڵی هەرێمی کوردستان بۆ شارەکانی عێراق بدرێت، بەڵام بەو مەرجەی بەرهەمەکە هاوردە نەبێت و لەناوخۆی هەرێمی کوردستان بەرهەمهێندرابێت. ئێستا کە وەرزی پێگەیشتنی تەماتەی هەرێمی کوردستانە رێگە بە جووتیار و بازرگانان دەدرێت بەرهەمەکە رەوانەی شارەکانی عێراق بکەن. گوتیشی، هەماهەنگی و لێکتێگەیشتنی باش لە نێوان وەزارەتەکانی کشتوکاڵی هەرێمی کوردستان و حکوومەتی عێراق دروست بووە و پابەندن بە رۆژ مێری کشتوکاڵ و رێککەوتنەکانەوە.

هەروەها وەزارەتى کشتوکاڵى عێراق لە 23 ـى حوزەیران نووسراوێکى ئاڕاستەى دەستەى دەروازە سنووریەکان کردووە و بەهۆی پێگەیشتنی بەرهەمی ناوخۆ بە تایبەت لە هەرێمی کوردستان، هاوردەکردنی 35 ماددەی قەدەخە کردووە. دیارترینیشان هاوردەکردنی تەماتە، پیاز، گەڵامێو، هەنگوین، دووگی ئاژەڵ، مانگا و گامێش و چەندین بەرهەمی دیکە قەدەخە کراون.