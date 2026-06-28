شاندێکی باڵای هەرێم لەگەڵ سەرۆکوەزیران و وەزیری دارایی عێراق کۆدەبێتەوە

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شاندێکی باڵای حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆ پرسی 120 ملیار دیناری داهاتی نانەوتی و پرسی مووچە سەردانی بەغدا دەکات و لەگەڵ سەرۆکوەزیرانی عێراق کۆدەبنەوە.

سەرچاوەیەک لە وەزارەتی دارایی و ئابووری حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە کوردستان24 ـی راگەیاند، شاندێکی باڵا لەسەر ئاستی ئەنجوومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان سەردانی بەغدا دەکات و لەگەڵ عەلی زەیدی، سەرۆکوەزیران و فالح ساری، وەزیری دارایی فیدڕاڵ کۆدەبێتەوە و گفتوگۆ لەسەر داهاتی نانەوتی و پرسی مووچە دەکەن

ئاماژەی بەوەشکرد، یەکێک لە ئامانجەکانی سەردانی شاندەکە یەکلاکردنەوەی پرسی 120 ملیارەکەیە، چونکە داهاتی ناوخۆی هەرێمی کوردستان کەمیکردووە و داوا دەکرێت حکوومەتی عێراق بەشێوەی مەقاسە 120 ملیار دینار لە شایستەی دارایی مووچە نەگەڕێنێتەوە، بەڵکو لەسەر بنەمای راپۆرتی تەرازووی پێداچوونەوە کە لەلایەن دیوانی چاودێری دارایی وردبینی تێدا دەکرێت پارەکە بگەڕێندرێتەوە یاخود ئەو بڕە بۆ 50 تا 60 ملیار دینار کەمبکرێتەوە.

ئەمە لە کاتێکدایە حکوومەتی عێراق دابەشکردنی مووچەی مانگی شەشی فەرمانبەرانی دەستپێکردووە و بڕیارە لە چەند رۆژی داهاتوودا تەمویلی مووچەی مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستانیش بکات، ئەو سەرچاوەیە ئاشکراشی کرد، یەکێکی دیکە لە ئامانجی سەردانی شاندی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆ بەغدا، چۆنیەتی جێبەجێکردنی سیستەمی ئەسیکۆدایە کە لە ناوەڕاستی ئەم مانگە لەگەڵ حکوومەتی فیدڕاڵ لەسەری رێککەوتوون و لە دەروازەکانی هەرێمی کوردستان جێبەجێ دەکرێت.

بە گوێرەی زانیارییەکان، شاندەکەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە ئومێد سەباح، سەرۆکی دیوانی ئەنجوومەنی وەزیران، ئامانج رەحیم، سکرتێری ئەنجوومەنی وەزیران و عەبدولحەکیم خەسرۆ، سەرۆکی فەرمانگەی هەماهەنگی و بەدواداچوونی حکوومەتی هەرێمی کوردستان پێکهاتووە.

لەلایەکی دیکەوە، شاندێکی وەزارەتی کاروباری شەهیدان و ئەنفالکراوەن بە سەرۆکایەتی عەبدوڵڵا مەحموود، وەزیری شەهیدان بۆ پرسی مینحەی کەسوکاری شەهیدان و زیندانیانی سیاسی لەگەڵ بەرپرسانی حکوومەتی عێراق گفتوگۆ دەکات و پێنج رۆژ لە بەغدا دەمێنێتەوە.