پاکستان هێرشی ئاسمانی کردە سەر رۆژهەڵاتی ئەفغانستان
ئەمڕۆ دووشەممە حکوومەتی پاکستان رایگەیاند؛ شەوی رابردوو زنجیرەیەک هێرشی ئاسمانی وردیان کردووەتە سەر چەند پێگەیەکی چەکداران لە رۆژهەڵاتی ئەفغانستان، ئەمەش وەک وەڵامێک بۆ ئەو هێرشە خوێناوییانەی لەم دواییانەدا کرانە سەر هێزەکانی پاکستان.
عەتاوڵڵا تارار، وەزیری زانیاری پاکستان لە بەیاننامەیەکدا رایگەیاند: "سێ ئامانج لە ویلایەتەکانی پاکتیا، پاکتیکا و کونار لە رۆژهەڵاتی ئەفغانستان بە وردی پێکراون و لە ئەنجامدا 25 چەکدار کوژراون." ئاماژەی بەوەش کرد، هاوکات ئۆپەراسیۆنی زەمینیش لە ناوچە سنوورییەکان دژی گرووپی "جەماعەتول ئەحرار" ئەنجام دراوە کە پەیوەندییان بە تاڵیبانی پاکستانەوە هەیە.
وەزیری زانیاری روونیکردەوە، ئەم هێرشانە وەڵامێک بوون بۆ کوژرانی سێ ئەندامی هێزە نیمچە سەربازییەکانی پاکستان لە شاری کەراچی لە رۆژی شەممەی رابردوو، هەروەها وەک پەرچەکردارێک بەرامبەر توندوتیژییەکانی ئەم دواییەی ناوچە سنوورییەکان.
لە بەرامبەردا، زەبیحوڵڵا موجاهید، گوتەبێژی حکوومەتی تاڵیبان، هێرشەکانی پاکستانی بە کردەوەیەکی دەستدرێژیکارانەی ترسنۆکانە وەسف کرد و رایگەیاند، بەهۆی ئەو هێرشانەوە دەیان هاووڵاتی مەدەنی کوژراون و بریندار بوون.
ماوەی چەند مانگێکە ئاڵۆزییەکانی نێوان هەردوو وڵات زیادی کردووە؛ ئیسلام ئاباد تاڵیبان تۆمەتبار دەکات بە حەواندنەوەی چەکدارانی تاڵیبانی پاکستان، بەڵام کابول ئەمە رەتدەکاتەوە و دەڵێت؛ هێرشەکانی پاکستان تەنیا هاووڵاتیانی مەدەنی دەکاتە ئامانج. بەهۆی ئەم ئاڵۆزییانەشەوە، لە مانگی تشرینی یەکەمەوە سنوورەکانی نێوانیان تا رادەیەکی زۆر داخراون و ئاڵوگۆڕی بازرگانی وەستاوە.