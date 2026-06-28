هۆشیار زێباری: کوردستان قەڵای ئازادی و دیموکراسییە لە عێراقدا

پێش کاتژمێرێک

ئەندامی دەستەی کارگێڕیی مەکتەبی سیاسیی پارتی دیموکراتی کوردستان، جەخت لەوە دەکاتەوە کە هەرێمی کوردستان هەمیشە وەک پەناگەیەکی ئارام بۆ ئازادیخوازان و ستەملێکراوان دەمێنێتەوە، بەڵام رێگە نادەن هیچ گەندەڵکار و تاوانبارێک کوردستان وەک حەشارگەیەک بەکار بهێنێت.

دووشەممە 29ـی حوزەیرانی 2026، هۆشیار زێباری، ئەندامی دەستەی کارگێڕیی مەکتەبی سیاسیی پارتی دیموکراتی کوردستان، لە پەیامێکدا لە هەژماری فەرمیی خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی (ئێکس) بڵاوی کردووەتەوە، نووسیویەتی:، هەرێمی کوردستان "قەڵای ئازادی و دیموکراسییە لە عێراقدا."

هۆشیار زێباری ئاماژەی بەوە کردووە، کوردستان هەمیشە پەناگە بووە و بەردەوامیش دەبێت بۆ هەموو ئازادیخوازانی عێراق، ستەملێکراوان و ئەو کەسانەی کە رووبەڕووی پێشێلکارییەکانی مافی مرۆڤ و ئەشکەنجە بوونەتەوە؛ هاوکات هۆشداریشدا، "کوردستان هەرگیز نابێتە پەناگەیەک بۆ تاوانباران، دزانی سامانی گشتی و گەندەڵکاران."

بەرەبەیانیی رۆژی یەکشەممە، دەزگای دژەتیرۆر و هێزە ئەمنییەکانی عێراق، بە هەماهەنگی لەگەڵ ئەنجوومەنی باڵای دادوەری، هەڵمەتێکی فراوانیان ئەنجام دا و تێیدا ژمارەیەک بەرپرسی باڵا و پەرلەمانتار بە تۆمەتی تێوەگلان لە دۆسیەی گەندەڵی دەستگیر کران؛ هەروەها ژمارەیەک سەرچاوەی باڵا بە ئاژانسی هەواڵی عێراقییان راگەیاند، 47 تۆمەتبار لە پەرلەمانتاران و بەرپرسان بە تۆمەتی گەندەڵی دەستگیرکراون.