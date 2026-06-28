عەلی زەیدی: هەڵمەتی دژە گەندەڵی تەنیا لە قۆناخی یەکەمدایە و بەردەوام دەبێت

پێش کاتژمێرێک

سەرۆکوەزیرانی عێراق لە کۆبوونەوەی ئەنجوومەنی وەزیراندا رایگەیاند کە هەڵمەتی دژە گەندەڵی تەنیا لە قۆناخی یەکەمیدایە و دەوڵەت هێز و چەک پاوانی خۆی دەکات؛ هاوکات ئاشکرای کرد کە بۆ جێگیرکردنی دۆخی کارەبا، پلان هەیە گرێبەستی بەرهەمهێنانی 25 هەزار مێگاوات واژۆ بکرێت و بودجەی 2027یش لەسەر بنەمای بەرنامەکان بێت.

یەکشەممە 28ـی حوزەیرانی 2026، عەلی فالح زەیدی، سەرۆکوەزیرانی عێراق سەرۆکایەتی هەشتەمین کۆبوونەوەی ئاسایی ئەنجوومەنی وەزیرانی کرد. لە دەستپێکی کۆبوونەوەکەدا زەیدی جەختی کردەوە، ئەو هەڵمەتەی ئەم دواییە دژی گەندەڵکاران ئەنجام درا، تەنیا قۆناخی یەکەمە و گوتی: "حکوومەت بەردەوام دەبێت لە چەسپاندنی یاسا و پاراستنی بەرژەوەندییەکانی گەل، هیچ کەمتەرخەمییەک لە بەرپرسیارێتی پاراستنی سامانی گشتیدا قبووڵ ناکرێت."

سەرۆکوەزیران ئاماژەی بەوە دا، چیتر بێدەنگی بەرامبەر گەندەڵی ناکرێت و دەزگا چاودێرییەکانی راسپارد کە بە وردی چاودێری ئەدای وەزارەتەکان بکەن. راشیگەیاند، عێراق سەردەمی شەڕ و پەککەوتنی تێپەڕاندووە و ئێستا کاتی ئەوەیە دەوڵەت پاوانی هێز و چەک بکات و رێگا نەدات گەندەڵکاران لە ناو جەستەی دەوڵەتدا بمێننەوە.

لە تەوەرێکی دیکەدا، عەلی زەیدی باسی لە ئامادەکارییەکانی بودجەی ساڵی 2027 کرد کە لەسەر بنەمای (بودجەی بەرنامەکان) دەبێت. ئاشکرای کرد کە پلان هەیە بۆ ئەمساڵ گرێبەستی بەرهەمهێنانی 25 هەزار مێگاوات کارەبا واژۆ بکرێت تاوەکو لە ساڵی داهاتوودا دۆخی کارەبای نیشتمانی بە تەواوەتی جێگیر بێت.

بەرەبەیانیی رۆژی یەکشەممە، دەزگای دژەتیرۆر و هێزە ئەمنییەکانی عێراق، بە هەماهەنگی لەگەڵ ئەنجوومەنی باڵای دادوەری، هەڵمەتێکی فراوانیان ئەنجام دا و تێیدا ژمارەیەک بەرپرسی باڵا و پەرلەمانتار بە تۆمەتی تێوەگلان لە دۆسیەی گەندەڵی دەستگیر کران؛ هەروەها ژمارەیەک سەرچاوەی باڵا بە ئاژانسی هەواڵی عێراقییان راگەیاند، 47 تۆمەتبار لە پەرلەمانتاران و بەرپرسان بە تۆمەتی گەندەڵی دەستگیرکراون.