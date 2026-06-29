11 هەزار گوێرەکە لە سووریاوە ئاودیوی عێراق کران

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حکوومەتی سووریا رایگەیاند، کاروانێکی گەورەی ئاژەڵ کە پێکهاتووە لە 11 هەزار سەر گوێرەکە، لە رێگەی دەروازەی سنووری تەنەفەوە گەیشتوونەتە ناو خاکی عێراق.

دەستەی گشتیی دەروازە و گومرگەکانی سووریا لە بەیاننامەیەکدا رایگەیاند؛ ئەم ئاژەڵانە لە وڵاتی بەڕازیلەوە هێنراون و سەرەتا گەیشتوونەتە بەندەری تەرتووس لە سووریا، پاشان بە شێوەی ترانزێت بە خاکی سووریادا تێپەڕیون تا گەیشتوونەتە سنووری عێراق.

دەستەکە ئاماژەی بەوەش کردووە، ئەمە تەنیا سەرەتایە و بڕیارە بە گشتی 50 هەزار سەر گوێرەکە بە هەمان رێگەدا رەوانەی عێراق بکرێن.

بەرپرسانی گومرگی سووریا دەڵێن؛ سووریا ئێستا وەک ناوەندێکی گرنگی گواستنەوەی کاڵا و مەڕوماڵات لە ناوچەکەدا دەردەکەوێت و ئەوان هەموو ئاسانکارییەکی گومرگی پێشکەش دەکەن بۆ ئەوەی کاروانە بازرگانییەکان بە شێوەیەکی خێرا و سەلامەت بگەنە شوێنی مەبەست.