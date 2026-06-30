سەرۆکوەزیرانی عێراق پشتیوانی لە هاوتاکردنی مووچەی زیندانیانی سیاسیی هەرێم دەکات
سهرۆكوهزیرانی عێراق پشتیوانی خۆی له پرسی گواستنەوەی دۆسیەی زیندانیکراو و گیراوانی سیاسی هەرێمی کوردستان بۆ سەر دەزگای زیندانیە سیاسییەکانی عێراق و هاوتاکردنی مووچە و دابینکردنی شایستە داراییەکانیان دهردهبڕێت.
ئەمڕۆ سێشەممە، 30ـی حوزەیرانی 2026، وهزارهتی كاروباری شههیدان و ئهنفالكراوان بڵاویكردەوە، عهبدوڵڵا حاجی مهحموود وهزیری كاروباری شههیدان و ئهنفالكراوانی حكوومهتی ههرێمی كوردستان سەردانی سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیرانی عێراقی فیدڕاڵی کرد و لەلایەن عەلی زەیدی سەرۆک وەزیرانەوە پێشوازییان لێکرا.
وەزارەتی شەهیدان ئاماژەی بەوە کردووە، وهزیری كاروباری شههیدان باسی ئامانجی سەردانەکەیانی كرد کە تایبەت بوو بە پرسی گواستنەوەی دۆسیەیی زیندانیکراو و گیراوانی سیاسی هەرێمی کوردستان بۆ سەر دەزگای زیندانیە سیاسییەکانی عێراق و هاوتاکردنی مووچە و دابینکردنی شایستە داراییەکان بۆیان.
هەروەها عەلی زەیدی سەرۆکوەزیرانی عێراق، پشتیوانی خۆی دەربڕی و لایەنە پەیوەندیدارەکانیی راسپارد بۆ گرتنەبەری رێکاری پێویست لەو بارەیەوە.