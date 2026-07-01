بەرگریی ئێران: مووشەک و درۆنەکانمان هێڵی سوورن

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سەرپەرشتیاری وەزارەتی بەرگریی ئێران ئاشکرای کردووە، لەم 60 رۆژەدا هێزە چەکدارەکانی ئێران لە سەرجەم بەرەکاندا سەرقاڵی خۆ رێکخستنەوە دەبن، دەشڵێت "بەرنامەی مووشەکی و درۆنی کۆماری ئیسلامی هێڵی سوورن و بە هیچ شێوەیەک سازش و دانوستانیان لەسەر ناکرێت".

ئاژانسی ئێرنا ئەمڕۆ چوارشەممە 1ـی تەممووزی 2026 بڵاویکردووەتەوە، مەجید ئیبن رەزا، سەرپەرشتیاری وەزارەتی بەرگری و پشتیوانی هێزە چەکدارەکانی ئێران لە کۆبوونەوەی لەگەڵ ئەندامانی لیژنەی ئابووری پەرلەمانی وڵاتەکەی باسی لە هەنگاوەکانی فراوانترکردنی پشتیوانی لە توانا بەرگرییەکانی کۆماری ئیسلامی کرد و ئاماژەی بە رۆڵی پیشەسازی سەربازیی لە بەهێزکردنی توانا سەربازییەکانی هێزە چەکدارەکانی ئێران کردووە.

ئیبن رەزا لەگەڵ باسکردن لە جەنگ و رۆڵی هێزەکانی ئێران لە بەرەنگاربوونەوەی ئەمریکا و ئیسرائیل و کۆنترۆڵکردنی دۆخی ناوخۆی وڵات، رایگەیاندووە، لە یەک کاتدا کۆماری ئیسلامیی ئێران تواناکانی لە هەردوو مەیدانی دانوستان و جەنگ سەلماندووە و دەڵێت" لە هەمانکاتدا دەتوانین بە گوێرەی پێویست وەڵامی بێ بەڵینی و بەڵێن شکاندنەکانی ئەمریکا بدەینەوە".

هەروەها ئاشکرای کردووە، لەم 60 رۆژەی جێبەجێکردنی لێکتێگەیشتنی و بەردەوامبوونی دانوستانەکان، هێزە چەکدارەکانی ئێران لە هەموو بەرەکان و لایەنەکاندا سەرقاڵی خۆ رێکخستنەوە و پەرەپێدانی تواناکانن.

سەرپەرشتیاری وەزارەتی بەرگریی ئێران رایگەیاندووە، تواناکانی بەرگری، مووشەک و درۆنەکانی کۆماری ئیسلامی ئێران هێڵی سوورن و بە هیچ شێوەیەک دانوستان و سازشیان لەسەر ناکرێت، بەڵکو پەرەی زیاتریان پێدەدرێت.