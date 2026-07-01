سەرۆک بارزانی و ئیبراهیم کاڵن جەخت لە پەرەپێدانی پەیوەندییەکان دەکەنەوە

پێش 8 خولەک

رۆژی چوارشەممە 1ـی تەممووزی 2026، سەرۆک مەسعود بارزانی، لە پیرمام، پێشوازی لە ئیبراهیم کاڵن، سەرۆکی دامەزراوەی هەواڵگریی نیشتیمانیی تورکیا و شاندێکی یاوەری کرد.

لە دیدارەکەدا هەردوولا بیروڕایان لەبارەی دوایین پێشهات و گۆڕانکارییەکانی ناوچەکە و ئاستەنگەکانی بەردەم سەقامگیری و ئاسایشی ناوچەکە ئاڵوگۆڕ کرد.

هەر لەو دیدارەدا جەخت لە پەرەپێدانی پەیوەندییەکان و هەماهەنگیی نێوان هەرێمی کوردستان و عێراق و تورکیا لە بوارە جۆراوجۆرەکاندا کرایەوە.