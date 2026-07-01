محەمەد شوکری: دەمانەوێت ئەزموونی کۆمپانیا ئیسپانییەکان ببەینە هەرێم

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سەرۆکی دەستەی وەبەرهێنانی هەرێمی کوردستان، کایەکانی هاوکاریی نێوان هەرێم و پارێزگای مورسیای ئیسپانیا دەستنیشان دەکات و جەخت لەسەر گواستنەوەی ئەزموونی کۆمپانیا ئیسپانییەکان دەکاتەوە بۆ بەرزکردنەوەی توانای کادیرانی ناوخۆ و پەرەپێدانی ژێرخانی ئابووری.

چوارشەممە 1ـی تەممووزی 2026، لە چوارچێوەی کارەکانی کۆڕبەندی ئابووریی هاوبەشی نێوان هەرێمی کوردستان و هەرێمی مورسیای ئیسپانیا، محەمەد شوکری، سەرۆکی دەستەی وەبەرهێنانی هەرێمی کوردستان لە لێدوانێکدا بۆ کوردستان24، وردەکاریی ئەو بوارە سەرەکییانەی خستەڕوو کە تێیدا هەردوولا دەتوانن هەماهەنگیی پتەو و درێژخایەن بنیات بنێن.

سەرۆکی دەستەی وەبەرهێنان ئاماژەی بە کەرتی گەشتوگوزاری شوێنەوار کرد وەک یەکێک لە گرنگترین تەوەرەکان و رایگەیاند: "گەشتوگوزاری شوێنەوار بۆ ئێمە لە هەرێمی کوردستان بایەخێکی تایبەتی هەیە؛ دەمانەوێت لە رێگەی هاوکاریی کۆمپانیا دەرەکییەکان و بەتایبەتی ئیسپانیا، ئاستی کارامەیی خەڵکی خۆمان بەرز بکەینەوە تا بتوانین گەشتیاری زیاتر رابکێشین بۆ ناوچە گەشتیاری و مێژووییەکانی هەرێم."

لە لایەکی دیکەوە، محەمەد شوکری پەیوەندییەکانی خوێندنی باڵای بە یەکێکی دیکە لە دەستکەوتەکانی ئەم هەماهەنگییە دانا و گوتی: "قوتابییانی ئێمە لێرە لە ئیسپانیا سەرقاڵی خوێندنی ماستەر و دکتۆران. دەمانەوێت ئەم ئاڵوگۆڕە فراوانتر بکەین تا قوتابییانی زیاترمان بێنە ئێرە بۆ ئاشنابوون بە کولتوور و زمانی ئیسپانی؛ هاوکات قوتابییانی ئەوانیش بێنە هەرێمی کوردستان بۆ ئەنجامدانی توێژینەوەی زانستی لە زانکۆکانماندا."

سەبارەت بە کەرتی کشتوکاڵ و پیشەسازیی خۆراک، سەرۆکی دەستەی وەبەرهێنان ئاماژەی بەوە کرد کە ئەم بوارە دەرفەتێکی زێڕینە بۆ کارکردنی هاوبەش؛ روونیشی کردەوە، هەرێمی کوردستان رۆژ بە رۆژ لە گەشەکردندایە؛ بە تایبەت لە کەرتەکانی ژێرخان، پیشەسازی، دروستکردنی بەنداوەکان و پیشەسازیی خۆراک، و دەکرێت بەشداریی کۆمپانیا ئیسپانییەکان ببێتە هۆی خێراکردنی ئاراستەی گەشەسەندنی هەمەلایەنەی هەرێم.

دووشەممە 29ـی حوزەیرانی 2026، بەمەبەستی پەرەپێدانی پەیوەندییە بازرگانییەکان و رەخساندنی دەرفەتی نوێی وەبەرهێنان، کۆڕبەندی ئابووری و وەبەرهێنانی هاوبەش لە نێوان هەرێمی کوردستان و ئیسپانیا لە هەرێمی مورسیا کارەکانی دەستیپێکرد. لەم کۆڕبەندەدا، شاندێکی فەرمی و ئابووریی هەرێمی کوردستان بە سەرۆکایەتیی سەرۆکی دەستەی وەبەرهێنان، هاوشانی بەڕێوەبەر و نوێنەرانی 65 کۆمپانیای ئیسپانی و 30 کۆمپانیای هەرێمی کوردستان بەشدارییان تێدا کرد.