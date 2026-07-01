عەبدوڵڵا حاجی مەحموود: شایستە داراییەکانی زیندانیانی سیاسی دەگوازرێنەوە سەر بەغدا

پێش دوو کاتژمێر

وەزیری کاروباری شەهیدان و ئەنفالکراوانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان رایگەیاند، رێکارەکانی گواستنەوەی شایستە داراییەکانی زیندانیانی سیاسی بۆ سەر عێراق دەستیپێکردووە و بڕیارە سبەی رەوانەی وەزارەتی دارایی فیدراڵ بکرێن.

ئەمڕۆ چوارشەممە 1ـی تەممووزی 2026، عەبدوڵڵا حاجی مەحموود، وەزیری کاروباری شەهیدان و ئەنفالکراوان لە کاتی بەشداریکردنی لە بەرنامەی "باسی ڕۆژ"ـی کوردستان24، کە ژینۆ محەممەد پێشکەشی دەکات، ئاماژەی بەوە کرد کە کابینەی نۆیەمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان دۆسیەی زیندانیانی سیاسی بە ئەولەویەت وەرگرتووە.

گواستنەوەی شایستە داراییەکان بۆ بەغدا

وەزیری شەهیدان رایگەیاند "لە کۆبوونەوەمان لەگەڵ سەرۆکوەزیرانی عێراق، لێژنەیەکی تایبەتمەند راسپێردرا بۆ گواستنەوەی شایستە داراییەکانی زیندانیانی سیاسی حکوومەتی هەرێم بۆ سەر عێراق. ئەمڕۆ لە ئەنجوومەنی وەزیرانی عێراق دەست بە رێکارەکان کراوە و چاوەڕێ دەکەین سبەی پێنجشەممە رێکارەکان تەواو ببن و دۆسیەکان رەوانەی وەزارەتی دارایی عێراق بکرێن."

جەختیشی کردەوە کە گفتوگۆکانیان لەگەڵ وەزارەتی دارایی ئەرێنی بوون و ئاماژەکان بەرەو لایەنێکی زۆر باش دەچن.

ئاماری زیندانیانی سیاسی و مەرجە یاساییەکان

سەبارەت بە ژمارەی سوودمەندبووان، عەبدوڵڵا حاجی مەحموود ئاشکرای کرد کە لە هەرێمی کوردستان زیاتر لە 25 هەزار زیندانی سیاسی هەن.

گوتیشی "دەرگای ناونووسین بۆ ئەوانەی تا ئێستا ناویان تۆمار نەکردووە کراوەیە، بەو مەرجەی بەپێی یاسا مەرجەکانیان تێدا بێت و زیندانیبوونیان بۆ پێش ساڵی 2003 بگەڕێتەوە."

دۆسیەی گۆڕە بەکۆمەڵەکان و لێکتێگەیشتن لەگەڵ بەغدا

وەزیری شەهیدان ئاماژەی بەوەش کرد، سبەی پێنجشەممە سەردانی دەزگای شەهیدانی عێراق دەکەن بۆ تاوتوێکردنی چەند پرسێکی تایبەت بە کەسوکاری شەهیدان و گۆڕە بەکۆمەڵەکان. سەبارەت بە هۆکاری درەنگ هەڵدانەوەی گۆڕە بەکۆمەڵەکان و گەڕانەوەی رووفاتەکان، گوتی "دەستێوەردانی زۆر هۆکاری سەرەکییە، بۆیە پێشنیاز دەکەین چیتر رێگە بەو دەستێوەردانانە نەدرێت."

وەڵامێک لەبارەی "عەجاج"

لە وەڵامی پرسیارێکی بەرنامەی باسی رۆژدا سەبارەت بەوەی ئایا "عەجاج" (ئەو تاوانبارەی پەیوەندیدار بوو بە دۆسیەی ئەنفال) لە سێدارە دراوە یان نا، وەزیری شەهیدان کورت و پوخت وەڵامی دایەوە و گوتی "زانیاریم نییە."