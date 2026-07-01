هەولێر.. فیلمی سینەمایی "باوڵ" نمایشکرا

پێش دوو کاتژمێر

لەلایەن بەڕێوەبەرایەتی سینەما و شانۆی هەولێر، لەچوارچێوەی پڕۆژەی سینەما و جەماوەر، فیلمی سینەمایی "باوڵ"، کە لە دەرهێنانی دیاکۆ بایزە، لە ئێمپایەر سینەمای هەولێر نمایشکرا.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 1ی تەممووزی 2026، شاخەوان مستەفا، بەڕێوەبەری سینەما و شانۆی هەولێر بە کوردستان24ی گوت، "فیلمی سینەمایی "باوڵ"، بە ژانەری کۆمیدی و ماوەی 90 خولەک، کۆمەڵێک ئەکتەری ناسراو و بەئەزموونی کۆکردووەتەوە، لەوانە ژیان ئیبراهیم خەیات، ئاکۆ سەنگاوی، زاهیر جەلال، زاهیر غەریب، کەیوان سەڵاحەدین، ئیدریس شەوکەت، زانست بەرزنجی و یاسین عومەر.

شاخەوان مستەفا گوتیشی، "چیرۆکی فیلمەکە دەگەڕێتەوە بۆ ژیانی کوڕێکی گەنج کە تەواوی ژیانی لە دووری شار و لە ژینگەیەکی ئارام بەسەر بردووە و هەرگیز جیهان دەرەوەی نەناسیوە. بەڵام دوای کۆچی دایە گەورەی، وەسیەتنامەیەک دەگاتە دەستی و ئەو دۆخە هەموو شتێک دەگۆڕێت."

بەڕێوەبەری سینەمای هەولێر زیاتر باس لە چیرۆکی فیلمەکە دەکات و دەڵێت، "لە رێگەی وەسیەتنامەکەوە دەزانێت باوکی هێشتا لە شاردا ژیان دەکات، و ئەو ئاشکراکردنە دەبێتە هۆی ئەوەی بۆ یەکەم جار هەنگاو بۆ جیهان شار بنێت و بەدوای رەگ و بنەچە و خێزانەکەیدا بگەڕێت. بەڵام ئەو گەشتە تەنیا گەڕان بەدوای خێزان نییە، بەڵکو گەشتێکە بۆ دۆزینەوەی خۆی، کە لە ناویدا تووشی رووداو و ململانێی جۆراوجۆر دەبێت؛ ململانێیەک کە هەم لەگەڵ ژینگەی نوێ و هەم لە ناخی خۆیدا دەستپێدەکات."

بەڕێوەبەرایەتی سینەما و شانۆی هەولێر، لە چوارچێوەی پڕۆژەی "سینەما و جەماوەر"، هەموو چوارشەممەیەک کاتژمێر 6ی ئێوارە، بێبەرانبەر فیلمی سینمایی لە هەولێر لە ئێمپایەر سینەما، نمایش دەکات.