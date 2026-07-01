مونیر حەداد: دزینی سامانی گشتی لە عێراق دوو ترلیۆن دۆلاری تێپەڕاندووە

مونیر حەداد: هەرێمی کوردستان 8 تۆمەتباری گەندەڵی رادەستی بەغدا کردووەتەوە

پێش دوو کاتژمێر

راوێژکاری یاسایی سەرۆک وەزیرانی عێراق ئاشکرای دەکات، قەبارەی دزینی سامانی گشتی لە وڵاتدا دوو ترلیۆن دۆلاری تێپەڕاندووە؛ راشیگەیاند، پڕۆسەی دادگاییکردنی گەندەڵکاران بە ئاشکرا پەخش دەکرێت و لەو چوارچێوەیەشدا هەرێمی کوردستان 8 تۆمەتباری رادەستی بەغدا کردووەتەوە.

چوارشەممە 1ـی تەممووزی 2026، مونیر حەداد، راوێژکاری یاسایی سەرۆک وەزیرانی عێراق لە لێدوانێکدا بۆ کەناڵی عێراقییە ئاشکرای کرد کە قەبارەی دزینی سامانی گشتی لە عێراق لە سەرووی عەقڵ و لۆجیکەوەیە و گەیشتووەتە زیاتر لە دوو ترلیۆن دۆلار. مونیر حەداد رایگەیاند, پڕۆسەی دادگاییکردنی تۆمەتباران بە شێوەیەکی ئاشکرا و لە رێگەی دانیشتنی کراوەوە دەبێت و وەک دادگاییکردنەکانی سەرانی رژێمی پێشووی بەعس بۆ رای گشتی پەخش دەکرێت.

راوێژکارەکەی سەرۆک وەزیران روونیکردەوە، هەڵمەتی دەستگیرکردنی تۆمەتباران بە شێوەیەکی رۆژانە و بە نهێنی بەردەوامە بۆ ئەوەی رێگە لە راکردنی تۆمەتباران بگیرێت. ئاماژەی بە هاوکاریی نێوان حکوومەتی فیدراڵ و حکوومەتی هەرێمی کوردستان کرد و رایگەیاند، هەرێمی کوردستان هاوکارییەکی باشی پێشکەش کردوون و تا ئێستا 8 تۆمەتباریان رادەستی لایەنە پەیوەندیدارەکانی بەغدا کردووەتەوە کە هەوڵیان دابوو پەنا ببەنە بەر هەرێمی کوردستان.

بەپێی گوتەکانی دادوەر مونیر حەداد، لیستی تۆمەتباران گەندەڵکارانی پلەباڵا، لەوانە بریکاری وەزارەت، پەرلەمانتاران و بەرپرسانی ئێستا و پێشوو دەگرێتەوە و و راشیگەیاند، هیچ گوشارێکی نێودەوڵەتی نییە، بەڵکو کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی بە توندی پشتیوانیی عێراق دەکات لەم بوارەدا.

حەداد وەک نموونەیەک ئاماژەی بەوە کرد، هاوسەری یەکێک لە تۆمەتباران تەنیا یەک خانووی بە بڕی 5 ملیۆن دۆلار کڕیوە، لە کاتێکدا بەرپرسی تری تێدایە کە زیاتر لە 50 خانووبەرە و تەلاری بە ناوی خۆی یان خانەوادەکەیەوە تۆمار کردووە. ئاماژەی بەوەش کرد بەپێی یاساکانی عێراق، تەنانەت ئەو لایەن و هێزانەش لێپرسینەوەیان لەگەڵدا دەکرێت کە بوونەتە هۆی دامەزراندنی ئەم کەسانە لە پۆستە هەستیارەکاندا.