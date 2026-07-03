نێچیرڤان بارزانی و مەسعود پزیشکیان لە تاران کۆبوونەوە

پێش کاتژمێرێک

پێشنیوەڕۆی ئەمڕۆ هەینی 03ی تەمموزی 2026، نێچیرڤان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان لە تاران لە لایەن مەسعود پزیشکیان سەرۆک کۆماری ئێرانەوە پێشوازی لێکرا. لە کۆبوونەوەیەکی نێوانیاندا، پەرەپێدانی پەیوەندییەکان، ئاڵوگۆڕی بازرگانی و داهاتووی سەقامگیری ناوچەکە دوای رێککەوتنەکانی ئەم دواییەی نێوان تاران و واشنتن تاوتوێ کران.

بەگوێرەی راگەیەندراوی سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان، هەردوولا پەرەپێدانی پەیوەندییەکانی عێراق و هەرێمی کوردستانیان لەگەڵ کۆماری ئیسلامیی ئێران تاوتوێ کرد و بەتایبەتی تیشکیان خستە سەر فراوانکردنی ئاڵوگۆڕی بازرگانی، کایە ئابوورییەکان و پتەوکردنی پەیوەندییە مێژوویی و کولتوورییەکانی نێوان هەردوولا، بە جۆرێك کە خزمەت بە بەرژەوەندییە هاوبەشەکان بکات.

بارودۆخی ناوچەکە و لێکەوتەکانی رووداوەکانی ئەم دواییە، تەوەرێکی دیکەی کۆبوونەوەکە بوو. لەمبارەیەوە هەردوولا جەختیان لەسەر گرنگیی پاراستنی ئاسایش و سەقامگیری و پشتبەستن بە دیالۆگ و رێوشوێنی ئاشتییانە بۆ چارەسەرکردنی کێشە و ئاڵۆزییەکان کردەوە.

هەروەها، هەردوولا هیوایان خواست کۆتاییهاتنی شەڕ و گفتوگۆی نێوان کۆماری ئیسلامیی ئێران و ئەمریکا، ئاشتی و سەقامگیرییەکی هەمیشەیی بۆ ناوچەکە لەگەڵ خۆیدا بهێنێت و قۆناخێکی نوێی پەیوەندیی باش و هاوکاریی هاوبەشی نێوان وڵاتان و گەلانی ناوچەکە دەست پێبکات.

جگە لەم پرسانە، لە بەشێکی دیکەی دیدارەکەدا چەند پرسێکی دیکەی جێی بایەخی هاوبەش گفتوگۆیان لەبارەوە کرا.

سەرۆکایەتیی هەرێمی کوردستان، بڵاویکردەوە، به‌يانيى ئەمڕۆ هەینی، 03ی تەمموزی 2026، نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان، به‌ بانگهێشتێکی فەرمیی مەسعود پزشکیان سەرۆککۆماری ئێران، بۆ بەشاداریکردن لە مەراسیمی بە خاکسپاردنی عەلی خامنەیی رێبەری پێشووی ئێران، گه‌يشته‌ تارانی پایتەختی ئێران.