کەشناسیی عێراق: پلەکانی گەرما بەرزدەبنەوە

پێش دوو کاتژمێر

دەستەی گشتیی کەشناسی و بوومەلەرزەزانیی عێراق، پێشبینییەکانی کەشوهەوای بۆ ئەمڕۆ و سبەی بڵاوکردەوە. بەپێی داتاکان، شەپۆلێکی گەرما ناوچەکانی ناوەڕاست و باشووری عێراقی گرتووەتەوە و لە چەند پارێزگایەک پلەی گەرما نزیک دەبێتەوە لە نیوەی کوڵان.

بۆ ئەمڕۆ هەینی، پارێزگای بەسڕە بە تۆمارکردنی 48 پلەی سیلیزی، بەرزترین پلەی گەرمای لەسەر ئاستی وڵات هەیە. لە دوای ئەویش پارێزگاکانی میسان، زیقار و موسەنا بە 47 پلە دێن. لە بەغدای پایتەخت پلەی گەرما 45 پلەیە.

لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستان، پلەکانی گەرما بەم شێوەیەن: هەولێر، سلێمانی و دهۆک 40 پلەی سیلیزی، لە کاتێکدا کەرکووک 43 پلەی سیلیزی تۆمار دەکات.

کەشناسی ئاماژە بەوە دەکات کە بۆ سبەی شەممە، پلەکانی گەرما لە هەرێمی کوردستان بە یەک پلە دادەبەزن و لە هەولێر، سلێمانی و دهۆک دەبنە 39 پلەی سیلیزی. بەڵام لە بەغدا و ناوچەکانی باشوور گەرما وەک خۆی بە جێگیری دەمێنێتەوە و لە نێوان 45 بۆ 47 پلەدا دەبێت.