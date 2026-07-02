هێمن هەورامی: ئەگەر یەکێتی و نەوەی نوێ خۆیان بە زۆرینە دەزانن، بابێن پەرلەمان کارا بکەنەوە

هێمن هەورامی: پارتی بە 400 هەزار دەنگ لە پێش یەکێتی و نەوەی نوێیە

پێش 22 خولەک

ئەندامی مەکتەبی سیاسیی پارتی دیموکراتی کوردستان رایگەیاند، دەنگی خەڵک لە هەڵبژاردنێکی ئازاد و پاکدا تەنیا سەرچاوەی شەرعیی ئاڵوگۆڕی دەسەڵاتە؛ داوا لە یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان و جووڵانەوەی نەوەی نوێ دەکات بێنە پێشەوە بۆ کاراکردنەوەی پەرلەمان و تاوتوێکردنی کێشەکان لە نێو هۆڵی پەرلەماندا.

هەینی 3ی تەممووزی 2026، هێمن هەورامی، ئەندامی مەکتەبی سیاسیی پارتی دیموکراتی کوردستان ، پەیامێکی لە هەژماری فەرمیی خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی "ئێکس" بڵاوکردەوە و تێیدا جەختی لەوە کردەوە کە دەنگی هاووڵاتییان لە رێگەی هەڵبژاردنێکی دیموکراتیک، ئازاد، بێگەرد و شەفافەوە، تەنیا سەرچاوەی راستەقینە و شەرعییە بۆ هەر گۆڕانکارییەک لە هاوسەنگیی هێز و ئاڵوگۆڕی دەسەڵات لە هەرێمی کوردستاندا.

ئاماژەی بە ئەنجامەکانی هەڵبژاردنی مانگی تشرینی دووەمی ساڵی رابردوو کرد و نووسیویەتی: "ئێمە وەک پارتی دیموکراتی کوردستان، زیاتر لە 400 هەزار دەنگ لە پێش هەردوو لایەنی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان و جووڵانەوەی نەوەی نوێوە بووین، تەنانەت ئەگەر دەنگەکانی هەردوو لایەنەکەش پێکەوە کۆبکرێنەوە."

ئەندامی مەکتەبی سیاسیی پارتی دەشڵێت: "ئەگەر ئەوان پێیان وایە هاوسەنگیی هێز گۆڕاوە و رای گشتی گۆڕانکاریی بەسەردا هاتووە، بۆچی ناهێنە پێشەوە بۆ ئەوەی لە رۆژانی داهاتوودا پەرلەمان کارا بکەینەوە"

هێمن هەورامی پرسیار دەکات کە ئەگەر یەکێتی و نەوەی نوێ پێیان وایە کورسییەکانیان هاوتا یان زیاترە لە کورسییەکانی پارتی، بۆچی بە شێوەیەکی کرداری هەنگاو نانێن بۆ کاراکردنەوەی پەرلەمان تا لەوێوە لەسەر سەرجەم پرسەکان گفتوگۆ و دانوستاندن بکەن.