لە رووداوێکی دڵتەزێن لە پاکستان 40 کەس گیانیان لەدەستدا

پێش دوو کاتژمێر

بەرەبەیانی ئەمڕۆ هەینی 3ی تەمموزی 2026، پاسێک بەهۆی خێرایی زیاد و بارکردنی سەرنشینی زیاتر لە توانای خۆی، لە ناوچە شاخاوییەکانی باشووری رۆژئاوای پاکستان کەوتە ناو دۆڵێکی قووڵەوە. بەرپرسانی ناوخۆیی رایدەگەیەنن، لە ئەنجامی رووداوەکەدا 40 کەس گیانیان لەدەستدا و 8 کەسی دیکەش بە سەختی بریندار بوون.

شایەد ریند، گوتەبێژی حکوومەتی بەلوچستان رایگەیاند، پاسەکە لە ناوچەی "دانا سار" لە نزیک سنووری نێوان ویلایەتەکانی بەلوچستان و خەیبەر پەختونخوا کۆنترۆڵی لەدەستداوە و کەوتووەتە ناو دۆڵێکی پڕ لە بەرد. ئاماژەی بەوەش کرد کە پاسەکە زیاتر لە توانای خۆی سەرنشینی بارکردبوو، چونکە سەرنشینەکانی پاسێکی دیکەشی هەڵگرتبوو کە پێشتر لە رێگەکەدا پەکیکەوتبوو.

یەکێک لە بریندارەکانی رووداوەکە لەسەر جێگەی نەخۆشخانە بە میدیاکانی راگەیاندووە، کاتێک شۆفێرەکە وەستاوە بۆ ئەوەی سەرنشینانی پاسە هەڵبگرێت، لە نێوان سەرنشینان و شۆفێرەکەدا دەمەقاڵێ دروستبووە. بە وتەی ئەو بریندارە، یەکێک لە سەرنشینەکان لە کاتی رۆیشتندا دەستی خستووەتە سەر ملی شۆفێرەکە، بەو هۆیەوە شۆفێرەکە کۆنترۆڵی لەدەستداوە و پاسەکە کەوتووەتە ناو دۆڵەکەوە. پۆلیس رایگەیاندووە کە خەریکی لێکۆڵینەوەن بۆ پشتڕاستکردنەوەی ئەو گێڕانەوەیە.

تیمەکانی فریاگوزاری ئاماژەیان بەوە کردووە کە لە کاتی رووداوەکەدا 48 کەس لە ناو پاسەکەدا بوون. بەڕێوەبەری گشتی خزمەتگوزارییە فریاگوزارییەکان، رایگەیاند کە تەرمی 40 قوربانییەکە و 8 بریندارەکە رەوانەی نەخۆشخانەکانی شاری ژۆب کراون.

ئاسیف عەلی زەرداری، سەرۆک کۆماری پاکستان، لە پەیامێکدا هاوخەمی خۆی بۆ کەسوکاری قوربانییەکان دەربڕی و داوای لە لایەنە پەیوەندیدارەکان کرد باشترین چارەسەری پزیشکی بۆ بریندارەکان دابین بکەن. هەروەها سەرفراز بوگتی، سەرۆک وەزیرانی بەلوچستان، خەمباری خۆی بۆ ئەو لەدەستدانە گەورەیە دەربڕی.

رووداوەکانی هاتوچۆ لە پاکستان بەهۆی خراپی رێگەوبان، جێبەجێ نەکردنی یاساکانی هاتوچۆ و شۆفێریی بێباکانە بەردەوام روودەدەن، بەتایبەتی لە ناوچە شاخاوییەکاندا. لە مانگی ئایاری رابردووشدا لە رووداوێکی هاوشێوە لە باکووری رۆژئاوای ئەو وڵاتە 17 کەس گیانیان لەدەستدابوو.



