دڵشاد شەهاب: نێچیرڤان بارزانی پەیامی سەرۆک بارزانی گەیاندە بەرپرسانی باڵای ئێران

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گوتەبێژی سەرۆکایەتیی هەرێمی کوردستان دوای گەڕانەوەی شاندی هەرێم لە تاران بۆ بەشداریکردن لە هاوخەمیی کۆچی دوایی ڕێبەری ئێران، لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا ڕایگەیاند کە سەرۆکی هەرێم جەختی لە بێلایەنیی هەرێمی کوردستان لە ململانێ و جەنگەکانی ئەم دواییەی ناوچەکەدا کردووەتەوە.

ڕۆژی هەینی، 3ی تەممووزی 2026، دڵشاد شەهاب، گوتەبێژی سەرۆکایەتیی هەرێمی کوردستان، دوای گەڕانەوەی شاندی باڵای هەرێمی کوردستان لە کۆماری ئیسلامیی ئێران، کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانی کرد.

سەردانی شاندی هەرێم بۆ تاران بە مەبەستی بەشداریکردن بوو لە ڕێوڕەسمی سەرەخۆشیی عەلی خامنەیی، ڕێبەری کۆچی دوایی کردووی ئەو وڵاتە.

دڵشاد شەهاب ڕایگەیاند کە نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان، لەسەر بانگهێشتنامەیەکی فەرمیی تاران و بە نوێنەرایەتیی سەرۆک بارزانی سەردانی ئەو وڵاتەی کردووە. سەرۆکی هەرێم لە تاران چەندین کۆبوونەوەی گرنگ و باڵای لەگەڵ سەرۆک کۆمار، سەرۆکی پەرلەمان و وەزیری دەرەوەی ئێران ئەنجامداوە.

گوتەبێژی سەرۆکایەتیی هەرێمی کوردستان ئاماژەی بەوەش دا، لە چوارچێوەی سەردانەکەیاندا پەیامێکی سەرۆک بارزانییان گەیاندووەتە بەرپرسانی باڵای ئێران، کە تێیدا سەرۆک بارزانی پرسە و سەرەخۆشی و هاوخەمیی قووڵی خۆی بۆ حکوومەت و گەلی کۆماری ئیسلامیی ئێران دووپات کردووەتەوە.

سەبارەت بە ناوەڕۆکی سیاسیی کۆبوونەوەکان لەگەڵ سەرکردەکانی تاران، دڵشاد شەهاب جەختی کردەوە: "ئێمە هەڵوێستی ڕوون و فەرمیی هەرێمی کوردستانمان بۆ بێلایەنبوون لە جەنگ و ململانێکانی ئەم دواییەی ناوچەکە دووپات کردووەتەوە.

گوتیشی: سەرۆکایەتیی هەرێم هەموو هەوڵێکی داوە بۆ پاراستنی بێلایەنیی نیشتمانیی هەرێم؛ هەرچەندە لە ماوەی جەنگەکەدا ڕووبەڕووی چەندین قوربانی و زیان بووینەوە، بەڵام بەهۆی پەیڕەوکردنی سیاسەتێکی دروست و هاوسەنگەوە، توانیمان بە سەرکەوتوویی ئەم قۆناخە سەختە تێپەڕێنین."

گوتەبێژی سەرۆکایەتیی هەرێمی کوردستان ئاماژەی دا، پێگەی هەرێمی کوردستان و سیاسەتی حەکیمانەی گرتنەبەری بێلایەنی، لە لایەن بەشداربوو لە جەنگ و لایەنەکانی دیکەشەوە ڕێزلێگراو بووە، ستایشی هەرێمی کوردستان دەکەن.

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