بەغدا و ئەنقەرە لە بارەی هەناردەکردنی نەوت رێككەوتن

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شاندێکی باڵای عێراق بە سەرۆکایەتیی نوێنەرانی وەزارەتەکانی دەرەوە، نەوت و سامانە سروشتییەکانی هەرێمی کوردستان، لەگەڵ هاوتا تورکییەکانیان لە ئەنقەرە دۆسیەی دەستپێکردنەوەی هەناردەی نەوت و داهاتووی هێڵی بۆریی نێوان هەردوو وڵاتیان تاوتوێ کرد.

هەینی، 3ـی تەممووزی 2026، شاندێکی باڵای عێراق، کە پێکهاتبوو لە نوێنەرانی وەزارەتەکانی دەرەوە و نەوت، هەروەها ژمارەیەک لە بەڕێوەبەرە گشتییەکانی وەزارەتی سامانە سروشتییەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لەگەڵ ئاڵپئەرسلان بایراکتار، وەزیری وزە و سەرچاوە سروشتییەکانی تورکیا کۆبووەوە.

بە پێی راگەیەنراوی وەزارەتی دەرەوەی عێراق، لە کۆبوونەوەکەدا میکانیزمەکانی بەهێزکردنی هاوکاریی دوولایەنە لە کەرتی وزە و رێگاکانی گەرەنتی بەردەوامی هەناردەکردنی نەوت بە شێوەیەک کە خزمەت بە بەرژەوەندییە هاوبەشەکانی هەردوو وڵات بکات، تاوتوێ کران.

هەردوولا رێککەوتن لەسەر بەردەوامبوونی هەماهەنگی و راوێژکارییە هونەری و یاساییەکان و چاوەڕوان دەکرێت لە قۆناخی داهاتوودا پرۆتۆکۆڵێکی جێبەجێکردن واژۆ بکرێت بۆ گەرەنتیکردنی بەردەوامی هەناردەی نەوتی عێراق، بە نەوتی هەرێمی کوردستانیشەوە.

لە راگەیەنراوەکەدا هاتووە، ئەم پرۆتۆکۆڵەش وەک هەنگاوێکی کاتیی دەبێت کە رێگە خۆش دەکات بۆ واژۆکردنی رێککەوتنامەیەکی نوێ لە نێوان هەردوولادا لە ماوەیەکدا کە لە ساڵێک زیاتر نەبێت لە دوای کۆتایی هاتنی رێککەوتنی ئێستا.

لای خۆیەوە ئامانج رەحیم، سکرتێری ئەنجوومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان، رایگەیاند: تورکیا و حکوومەتی عێراق، لەسەر واژۆکردنی پرۆتۆکۆڵێکی کاتیی بۆ دڵنیابوون لە هەناردەکردنی نەوتی عێراق، بە نەوتی کێڵگەکانی هەرێمی کوردستانیشەوە لە رێگەی بۆریی نەوتی بەندەری جەیهان رێککەوتن.

سکرتێری ئەنجوومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان، ئەوەشی خستەڕوو، ئەم پرۆتۆکۆڵە کاتییە تا ئامادەکردن و واژۆکردنی رێککەوتنێکی نوێی درێژخایەن بۆ هەناردەکردنی نەوت لە رێگەی بەندەری جەیهان بەردەوام دەبێت، کە پێشبینی دەکرێت لە ماوەی ساڵێکدا تەواو بکرێت، بە تایبەتی لەبەر ئەوەی رێککەوتنی 15 ساڵەی پێشووی نێوان عێراق و تورکا لە 27ـی تەممووزی 2026 کۆتایی دێت.

ئەمەش لە کاتێکدایە، رۆژانی چوارشەممە و پێنجشەممەی رابردوو، شاندێکی حکوومەتی عێراق کە پێکهاتبوو لە؛ نوێنەری وەزارەتەکانی نەوت، دەرەوەی وڵاتەکە و سامانە سروشتییەکانی هەرێمی کوردستان، لە ئەنقەرە، ژمارەیەک کۆبوونەوەییان لەگەڵ لایەنی تورکی بۆ تاوتوێکردنی داهاتووی رێککەوتنی هێڵی بۆریی عێراق- تورکیا و هاوکارییەکان لە کەرتی وزەدا ساز کردبوو.